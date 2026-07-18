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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بفتحة عدسة متغيرة.. تسريبات تكشف أبرز ترقية في كاميرا iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro Max
شيماء عبد المنعم

رغم أن هاتف آيفون الرائد المقبل من شركة آبل Apple، قد لا يقدم تحديثا جذريا في منظومة الكاميرات، فإن تغييرا واحدا في العتاد قد يحدث فرقا ملحوظا في جودة التصوير. 

وبحسب ما ذكره موقع “91mobiles”، كشفت ملفات داخلية مسربة لشركة Tata Electronics، عن عدد من مواصفات كاميرا iPhone 18 Pro Max قبل الإطلاق المتوقع في شهر سبتمبر المقبل.

وتتوافق التسريبات الجديدة إلى حد كبير مع الشائعات السابقة، حيث تشير إلى أن آبل تركز على تحسين الكاميرا الرئيسية، مع الإبقاء على معظم مكونات نظام التصوير الأخرى دون تغييرات كبيرة.

تغيير رئيسي في كاميرا iPhone 18 Pro Max

وفقا لتقرير نشره موقع NotebookCheck، تؤكد السجلات المسربة أن iPhone 18 Pro Max سيعتمد على مستشعر جديد من سوني يحمل اسم IMX905 للكاميرا الرئيسية، ليحل محل مستشعر IMX903 المستخدم في هاتف iPhone 17 Pro Max.

ورغم احتفاظ المستشعر الجديد بحجم البكسل نفسه البالغ 1.22 ميكرومتر، فإن الترقية الأبرز تتمثل في دعم نظام فتحة عدسة متغيرة. 

وتشير البيانات الموجودة في السجل المسرب، بحسب التقرير، إلى وجود معايرة خاصة بآلية التحكم في الفتحة، ما قد يعني أن آبل أضافت مكونات عتادية تسمح بضبط كمية الضوء الداخلة إلى الكاميرا بشكل فعلي.

وتعد قدرات التصوير في الإضاءة المنخفضة من أبرز نقاط الضعف التي لطالما واجهها مستخدمو هواتف آيفون Pro، إذ لم تشهد تطورا كبيرا منذ ظهور سلسلة iPhone 11، وفي حال صحت هذه التسريبات، فسيكون iPhone 18 Pro Max أول هاتف آيفون يقدم كاميرا بفتحة عدسة متغيرة.

iPhone 18 Pro Max

أهمية فتحة العدسة المتغيرة في التصوير

على عكس كاميرات الهواتف الذكية التقليدية ذات الفتحة الثابتة، تتيح الفتحة المتغيرة تعديل حجم فتحة العدسة وفقا لظروف التصوير، فالفتحة الأوسع تسمح بدخول كمية أكبر من الضوء لتحسين الصور في البيئات المظلمة، بينما تساعد الفتحة الأضيق على زيادة وضوح الصورة عبر الإطار أو تقديم تأثير عمق مجال أكثر طبيعية في ظروف الإضاءة القوية.

ولا تعد هذه التقنية جديدة تماما في عالم الهواتف الذكية، إذ قدمت شركات مثل شاومي وهواوي وهونر هذه الميزة في بعض هواتفها الرائدة، وإذا اعتمدتها آبل في إصدار هذا العام، فسيكون ذلك بمثابة اللحاق باتجاه موجود بالفعل في السوق، وليس تقديم تقنية جديدة بالكامل.

لكن بالنسبة لآبل، قد تتيح هذه الميزة مرونة أكبر عند التصوير، خصوصا عند دمجها مع تقنيات التصوير الحسابي الخاصة بالشركة، دون الحاجة إلى أن يقوم المستخدم بضبط إعدادات الكاميرا يدويًا.

بقية مواصفات الكاميرا دون تغييرات كبيرة

تشير التسريبات إلى أن بقية مكونات نظام التصوير ستبقى مألوفة، إذ يتوقع استمرار استخدام مستشعر Sony IMX973 في الكاميرا المقربة، بينما من المرجح أن تظل الكاميرا فائقة الاتساع، ومستشعر LiDAR، والكاميرا الأمامية دون تغييرات مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max.

كما أشارت تقارير سابقة إلى احتمال رفع سعر iPhone 18 Pro Max بنحو 200 دولار أمريكي، بسبب ارتفاع تكاليف مكونات الكاميرا والذاكرة، بينما رجحت تسريبات أخرى زيادة سعرية أقل.

آيفون 18 برو ماكس كاميرا iPhone 18 Pro Max آبل عدسة متغيرة

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