الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني استهدف منشآت أمنية واقتصادية وأسفر عن أضرار جسيمة

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم "السبت"، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال المتحدث - في بيان - "إن العدوان الإيراني الآثم استمر في استهداف عدد من المنشآت العسكرية والأمنية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية والمدنية في البلاد، حيث طالت الاعتداءات منشآت تابعة لقطاعي النفط والكهرباء والماء؛ مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت".

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت أعمال المكافحة والإصلاح، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال قوة الإطفاء العام، وعدد من العاملين في القطاع النفطي أثناء مباشرتهم أعمالهم، حيث يتلقون الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وأضاف أن عمليات اعتراض الهجمات المعادية نتج عنها سقوط شظايا في عدد من المواقع والمناطق السكنية؛ مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وشدد على استمرار القوات المسلحة الكويتية في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.