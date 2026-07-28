قبل إطلاقها.. تحذيرات من تقنيات التجسس في نظارات آبل الجديدة

كشفت تقارير صحفية نشرها موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الصادر اليوم، عن تسريبات وتفاصيل جديدة تتعلق بتطوير شركة "آبل" (Apple) لنظارات ذكية جديدة (Smart Glasses)، متضمنةً التركيز على وضع ضوابط تقنية مشددة لحماية خصوصية المستخدمين والأفراد المحيطين بهم أثناء التصوير والالتقاط.

ضوابط الخصوصية وتقنيات الإشعار البصري للنظارات

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" الإخباري في تقريره الفني، تسعى شركة آبل لحل معضلة الانتهاك المحتمل للخصوصية في الأماكن العامة من خلال دمج مؤشرات إضاءة عالية الدقة وأنظمة إشعار بصري غير قابلة للتغطية أو التلاعب، لتنبيّه الآخرين فور تفعيل الكاميرات المدمجة بالنظارة وتسجيل مقاطع الفيديو.

وأوضح التقرير الصادر اليوم أن المهندسين بداخل الشركة يختبرون حلولاً برمجية معززة بخوارزميات المعالجة المباشرة على الجهاز (On-device Processing)، لضمان عدم مشاركة البيانات البصرية والحيومترية أو رفعها للحيّز السحابي بدون إذن صريح ومباشر من المستخدم.

المواصفات الفنية المعتمدة والهيكل الخارجي

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن النظارات الذكية المرتقبة تأتي بوزن خفيف وشكل يماثل النظارات التقليدية، مع الاعتماد على شاشات عرض مصغرة مدمجة بالعدسات لعرض الإشعارات والتوجيهات المباشرة بالاعتماد على تقنيات الواقع المعزز (Augmented Reality).

وأضاف التقرير أن النظارة ستحتوي على معالجات مصممة خصيصاً لإدارة استهلاك الطاقة وتقليل انبعاث الحرارة، مما يضمن تشغيل الجهاز لفترات طويلة مع الاستجابة للعديد من الأوامر الصوتية بالاعتماد على المساعد الرقمي الخاص بآبل.

جدول التطوير ومواعيد الطرح التجاري المرتقب

وأشار التقرير الإخباري لموقع The Verge إلى أن مشروع النظارات الذكية لا يزال في مراحل الاختبار والتطوير بداخل مختبرات آبل، حيث تعمل الشركة على استكمال الموافقات التنظيمية والامتثال لقوانين حماية البيانات الشخصية في مختلف الأسواق العالمية.

ولم تحدد آبل الموعد النهائي للطرح التجاري أو الإعلان الرسمي عن الجهاز بالأسواق، بانتظار استكمال الاختبارات الميدانية وتقييم الأداء الفني النهائي قبل التدشين المباشر.