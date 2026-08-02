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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق جديد على آيفون يكشف وجود النظارات الذكية.. كيف يعمل؟

نظارات ذكية
نظارات ذكية
شيماء عبد المنعم

حقق تطبيق جديد يحمل اسم AntiZuck Smart Glasses Scanner انتشارا لافتا على متجر آبل App Store في الولايات المتحدة، بعدما صعد إلى المركز الثالث ضمن التطبيقات المدفوعة الأكثر تنزيلا، مستفيدا من تزايد مخاوف المستخدمين بشأن الخصوصية وانتشار النظارات الذكية المزودة بكاميرات.


ويبلغ سعر الاشتراك بالتطبيق 2.99 دولار، ويعتمد على رصد إشارات البلوتوث الصادرة عن عدد من أشهر النظارات الذكية، مثل ميتا راي بان وSnap Spectacles وAmazon Echo Frames وRayNeo، ثم ينبه المستخدم عند اكتشاف وجود أحد هذه الأجهزة في محيطه.


كيف يعمل التطبيق؟


يعرض التطبيق الأجهزة المكتشفة عبر واجهة تشبه شاشة الرادار، مع تقديم تقدير تقريبي للمسافة ومستوى الثقة في عملية الاكتشاف.


كما يتيح للمستخدم حفظ الأجهزة التي تظهر باستمرار ضمن قائمة موثوقة، لمنع تكرار التنبيهات الخاصة بها، بالإضافة إلى إرسال إشعارات محلية عند رصد نظارات ذكية مدعومة.


لكن مطور التطبيق يؤكد أن AntiZuck لا يستطيع معرفة ما إذا كانت النظارات تقوم بالفعل بتسجيل فيديو أو التقاط صور، إذ يقتصر عمله على اكتشاف إشارات البلوتوث التي تبثها هذه الأجهزة عند تشغيلها أو اقترانها أو فتح علبة الشحن.


وأشار أيضا إلى أن بعض أجهزة “ميتا” الأخرى، مثل خوذات Meta Quest، قد تظهر ضمن نتائج البحث، كما أن النظارات قد تختفي من قائمة الأجهزة المكتشفة بمجرد توقفها عن بث إشارات البلوتوث، ما يعني أن ظهور تنبيه لا يعد دليلا قاطعا على وجود عملية تصوير جارية.


مخاوف متزايدة من التصوير الخفي


ويأتي انتشار التطبيق في وقت تتزايد فيه المخاوف من التصوير غير المعلن في الأماكن العامة، خاصة بين فئة الشباب.


وأشار تقرير لهيئة “BBC” إلى أن العديد من الشباب أصبحوا أكثر حذرا من الكاميرات أثناء التواجد في الحفلات والأماكن العامة، حيث يراقبون باستمرار الأشخاص الذين يرفعون هواتفهم أو يستخدمون أجهزة قد تحتوي على كاميرات.


وتزداد هذه المخاوف مع انتشار النظارات الذكية، التي يصعب تمييزها عن النظارات التقليدية، ما قد يجعل الأشخاص يصورون دون أن يدركوا ذلك.


الخصوصية تدفع المستخدمين للدفع


كما أظهر استطلاع أجرته YouGov أن 54% من الأمريكيين يعتبرون تصوير الغرباء في الأماكن العامة ونشر المحتوى دون موافقتهم أمرا غير مقبول في معظم الحالات أو دائما.


وتشير دراسات سلوكية إلى أن معرفة الأشخاص بوجود كاميرات أو شعورهم بأنهم تحت المراقبة يؤثر بشكل مباشر في تصرفاتهم، وهو ما يفسر الإقبال المتزايد على تطبيق AntiZuck، الذي يمنح المستخدمين وسيلة إضافية لمعرفة ما إذا كانت نظارة ذكية مزودة بكاميرا قد تكون موجودة بالقرب منهم، حتى وإن لم يكن قادرا على التأكد من أنها تقوم بالتصوير بالفعل.

نظارات ذكية متجر آبل تطبيق AntiZuck نظارة مزودة بكاميرا

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