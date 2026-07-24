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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مدعومة بـGemini وأندرويد XR .. سامسونج تكشف عن نظارات ذكية بالذكاء الاصطناعي

سامسونج تكشف عن نظارات ذكية بالذكاء الاصطناعي
سامسونج تكشف عن نظارات ذكية بالذكاء الاصطناعي
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا دخولها سوق النظارات الذكية خلال فعاليتها Galaxy Unpacked التي أقيمت في لندن، حيث كشفت عن نظارات ذكية جديدة تعمل بمنصة Android XR من جوجل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي Gemini AI.

ولتجنب التصميم الضخم الذي يميز العديد من أجهزة الواقع المعزز التقليدية، تعاونت سامسونج مع علامتي النظارات الشهيرتين Gentle Monster وWarby Parker لتطوير إطارات أنيقة مصممة للاستخدام اليومي، تجمع بين المظهر العصري والقدرات الذكية.

معالج قوي وبطارية تدوم طوال اليوم

تعتمد النظارات الجديدة على منصة Snapdragon AR1 Gen1 من كوالكوم، وتقول سامسونج إنها قادرة على العمل لمدة تصل إلى 9 ساعات بشحنة واحدة، مع توفير علبة الشحن المرفقة إمكانية إضافة 7 شحنات كاملة إضافية.

وتحتوي النظارات على كاميرا مدمجة تمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم البيئة المحيطة بالمستخدم، ومعالجة المعلومات البصرية لتقديم مساعدة ذكية في الوقت الفعلي.

سامسونج تكشف عن نظارات ذكية بالذكاء الاصطناعي

تصميمان مختلفان 

تقدم سامسونج نسختين مختلفتين من النظارات الذكية:

- إصدار Gentle Monster يأتي بإطار أسود نحيف مع حافة علوية مستقيمة، مع تصميم يركز على الطابع العصري.
- إصدار Warby Parker يعتمد إطارا بني اللون مع خط علوي مرتفع قليلا، ليمنح مظهرا أكثر كلاسيكية.

وأكدت سامسونج أنها عملت مع الشركتين لتحسين راحة الاستخدام، خصوصا في مناطق تثبيت النظارات حول الأذنين والجبهة، بهدف الحصول على وزن خفيف وملاءمة مناسبة للاستخدام الطويل.

Gemini AI يحول النظارات إلى مساعد شخصي أمام عينيك

تعتمد النظارات على ذكاء جوجل الاصطناعي Gemini AI لتنفيذ المهام دون الحاجة إلى استخدام الهاتف، من خلال الأوامر الصوتية، والتحكم باللمس، والإيماءات.

وتوفر الكاميرا مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، منها:

- تصوير السبورات وتحويل محتواها إلى ملاحظات منظمة.
الترجمة الفورية للغات المختلفة.
- تقديم إرشادات الملاحة المعتمدة على الموقع.
- مشاركة منظور المستخدم المباشر أثناء مكالمات الفيديو.
- تلخيص الرسائل الواردة وقراءتها بصوت مرتفع.
 

سامسونج نظارات ذكية Gemini AI Android XR

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