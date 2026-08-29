قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كذبة فجة من أمريكا.. إيران: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
أ ف ب: انقطاع بث تلفزيون النيجر تزامنا مع إطلاق نار مستمر في نيامي
وزير العمل: أوشكنا على الانتهاء من تدشين منصة تشغيل مصر
مصرع شاب غرقًا في العلمين.. وانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة
سعرها 3 ملايين دولار.. تحطم أول سيارة كوينجسيج جيميرا في العالم بعد تسليمها
موقف أفشة وأكرم توفيق من مواجهة سموحة
ادعو لها بالرحمة.. وفاة عمة الفنانة بدرية طلبة
الرقابة المالية تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي
الأهلي يواجه دلفي وديًا لتجهيز البدلاء قبل التحضير لمواجهة سموحة
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟
الأهلي يرفع جاهزية إمام عاشور قبل لقاء سموحة
مدبولي يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بخارجية النواب: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا.. ونطالب بضغوط فورية على تل أبيب

الأونروا
الأونروا
فريدة محمد

رحب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بالبيان المشترك الصادر عن 11 دولة أوروبية الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

الاقتحام غير القانوني لمركز تدريب الوكالة

وأدان "التلواني" الاقتحام غير القانوني لمركز تدريب الوكالة في مخيم قلنديا، والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تحمي مقار الأمم المتحدة.

وأعلن عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع ما ورد في البيان الأوروبي الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أشكال تعطيل أنشطة وعمليات الأونروا دون تأخير، موضحاً أن اتفاقية الامتيازات والحصانات تحمي بموجب القانون الدولي مباني الأمم المتحدة، ويجب احترامها.

حماية عمل الأونروا واجب دولي وأخلاقي

وشدد "التلواني" على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطاً صريحة ومباشرة على حكومة تل أبيب للامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، بما يمكّن الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة.

وأكد أن حماية عمل الأونروا واجب دولي وأخلاقي، محذراً من أن استمرار استهدافها وتضييق الخناق عليها يقوض فرص تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.

يذكر أن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وقعوا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن دعمهم الكامل للأونروا، وأدانوا الإجراءات الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.

مجلس النواب البرلمان النواب نواب نواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

سعر الذهب

سعر عيار 21 الآن

محمد صلاح

تحرك مفاجئ.. ماذا فعل محمد صلاح مع مدرب طرابزون بعد الصدمة الأوروبية؟

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تأثير السوشيال ميديا على الشباب.. استشاري : المقارنات تقود للقلق والاكتئاب

جانب اللقاء

«صباح الخير يا مصر» يرصد تفاصيل 1100 فرصة عمل جديدة بقطاع الصناعات

صورة ارشيفية

آخر التطورات في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد