عضو بخارجية النواب: نرحب بموقف 11 دولة أوروبية داعم للأونروا.. ونطالب بضغوط فورية على تل أبيب

رحب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ممثل المصريين بالخارج، بالبيان المشترك الصادر عن 11 دولة أوروبية الداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

الاقتحام غير القانوني لمركز تدريب الوكالة

وأدان "التلواني" الاقتحام غير القانوني لمركز تدريب الوكالة في مخيم قلنديا، والاستيلاء على منشآتها في القدس الشرقية، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية الامتيازات والحصانات التي تحمي مقار الأمم المتحدة.

وأعلن عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع ما ورد في البيان الأوروبي الذي طالب إسرائيل بوقف جميع أشكال تعطيل أنشطة وعمليات الأونروا دون تأخير، موضحاً أن اتفاقية الامتيازات والحصانات تحمي بموجب القانون الدولي مباني الأمم المتحدة، ويجب احترامها.

حماية عمل الأونروا واجب دولي وأخلاقي

وشدد "التلواني" على ضرورة أن تمارس الدول الأوروبية ضغوطاً صريحة ومباشرة على حكومة تل أبيب للامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، بما يمكّن الأونروا من أداء مهامها الإنسانية دون أي تدخل أو عرقلة.

وأكد أن حماية عمل الأونروا واجب دولي وأخلاقي، محذراً من أن استمرار استهدافها وتضييق الخناق عليها يقوض فرص تقديم المساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم.

يذكر أن بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وقعوا بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن دعمهم الكامل للأونروا، وأدانوا الإجراءات الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.