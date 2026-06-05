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مسؤول إيراني يلوّح بتوسيع نطاق الحرب مع تعثر المفاوضات النووية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني يلوّح بتوسيع نطاق الحرب مع تعثر المفاوضات النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

لوح مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية، محسن رضائي، بإمكانية توسيع نطاق الصراع في المنطقة إذا استمرت حالة الجمود في المفاوضات بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود".

وقال رضائي، في مقابلة مع شبكة CNN، إن كسر حالة الجمود يعتمد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مضيفاً أن "24 مليار دولار ليست مبلغاً كبيراً بالنسبة للولايات المتحدة إذا كانت جادة في التوصل إلى اتفاق مع إيران".

وحذر المسؤول الإيراني من أن استمرار الحرب والعقوبات قد يدفع طهران إلى توسيع دائرة المواجهة لتشمل المحيط الهندي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر المتوسط، مشدداً على أن أي لقاء بين ترامب والمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي "غير مطروح".

وفي المقابل، أفادت تقارير أمريكية بأن ترامب لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي مع إيران ويتجنب الانخراط في حرب شاملة، ما لم تتعرض القوات الأمريكية لهجمات مباشرة تؤدي إلى سقوط قتلى في صفوفها.

كما جدد الحرس الثوري الإيراني تحذيراته لإسرائيل، مطالباً بوقف عملياتها العسكرية في لبنان، ومؤكداً أن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها الجبهة اللبنانية، يمثل شرطاً أساسياً لإنهاء الحرب، ومهدداً بمزيد من التصعيد في حال استمرار العمليات العسكرية.

مستشار المرشد الإيراني الأعلى للشؤون العسكرية المرشد الإيراني محسن رضائي واشنطن طهران

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