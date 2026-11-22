تواصل إنفينيتي تعزيز حضورها عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة من خلال QX65 موديل 2027، التي تأتي بتصميم يجمع بين الطابع الرياضي والخصائص العملية لسيارات SUV ، كما تعتمد السيارة على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات، مع منظومة دفع كلي.

محرك إنفينيتي QX65 موديل 2027

تعتمد إنفينيتي QX65 موديل 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن تيربو وتقنية الضغط المتغير VC-Turbo، وينتج قوة تصل إلى 268 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 388 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD، وتصل معدلات استهلاك الوقود نحو 13 كم لكل لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 70 لترًا، وتصل قدرة السحب إلى 2,722 كجم.

إنفينيتي QX65 موديل 2027

أبعاد إنفينيتي QX65 موديل 2027

تأتي السيارة إنفينيتي QX65 موديل 2027 بطول يبلغ 5,042 مم، وعرض يصل إلى 1,978 مم، وارتفاع قدره 1,770 مم، وتحصل السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED.

وتتوفر إنفينيتي QX65 موديل 2027 بعجلات ألمنيوم رياضية يصل قياسها إلى 21 بوصة في الفئات الأعلى، وتشمل التجهيزات مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، بالإضافة إلى خاصية التدفئة، وفتحة سقف بانورامية.

إنفينيتي QX65 موديل 2027

داخلية إنفينيتي QX65 موديل 2027

تضم المقصورة الداخلية مقاعد مكسوة بالجلد، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 8 وضعيات، إلى جانب ذاكرة لحفظ إعدادات الجلوس، ووظائف التدفئة والتبريد، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف، مع خاصية التدفئة.

إنفينيتي QX65 موديل 2027

كما تضم السيارة مقاعد خلفية للصف الثاني مزودة بخاصية التدفئة في الفئات الأعلى تجهيزًا، وتعتمد إنفينيتي QX65 على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية لاسلكيًا من خلال Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.