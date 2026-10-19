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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية

إنفينيتي QX50
إنفينيتي QX50
صبري طلبه

تنتمي إنفينيتي QX50 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، وتقدم في السوق السعودية بثلاث فئات تختلف في تجهيزاتها ونظام نقل الحركة. 

أبعاد إنفينيتي QX50 موديل 2026

تأتي إنفينيتي QX50 بطول إجمالي يبلغ 4,700 مم، وعرض يصل إلى 1,903 مم، وارتفاع قدره 1,678 مم، بينما تبلغ قاعدة العجلات 2,800 مم. مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 217 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,927 كجم.

إنفينيتي QX50 

محرك بنزين بقوة 268 حصانًا

تعتمد السيارة إنفينيتي QX50 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 268 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 380 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما يتوفر نظام الدفع الأمامي FWD أو الدفع الكلي AWD بحسب الفئة.

تجهيزات إنفينيتي QX50

تضم مقصورة إنفينيتي QX50 مقاعد أمامية مزودة بخاصية التعديل الكهربائي والتدفئة، مع إمكانية ضبط مقعد السائق في 10 وضعيات، وكذلك مقعد الراكب الأمامي في 10 وضعيات، فيما يأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف.

وتعتمد السيارة على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياسي 8 و7 بوصات، مع دعم الاتصال اللاسلكي بنظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي بشاشة عدادات بقياس 7 بوصات، إلى جانب نظام صوتي من Bose يضم 12 سماعة. 

إنفينيتي QX50 

وتشمل تجهيزات الراحة نظام تكييف هواء، كذلك شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأمامي، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية، كما تضم إنفينيتي   QX50  مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاقABS ، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات. 

وتتوفر خاصية تثبيت السرعة المتكيف، إلى جانب التحذير من التصادم الأمامي والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، وتشمل التجهيزات أيضًا نظام قراءة المسار مع التحذير عند الخروج منه والمساعدة على البقاء داخله، ومراقبة المنطقة العمياء، وتدعم السيارة هذه الأنظمة بتحذيرات حركة المرور الخلفية والتصادم الخلفي، وحساسات ركن أمامية وخلفية، فضلًا عن كاميرات خارجية بزاوية رؤية 360 درجة. 

أسعار إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار إنفينيتي QX50 موديل 2026 في السوق السعودية من 212,100 ريال لفئة Luxe المزودة بنظام الدفع الأمامي، بينما يصل سعر فئة Luxe Style AWD إلى 232,300 ريال مع نظام الدفع الكلي، أما فئة Sport، فتأتي بسعر 257,550 ريالًا.

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