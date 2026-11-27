أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك فارقًا بين المعارضة الوطنية التي تنتقد أداء الحكومات وتكشف أوجه القصور، وبين حملات التشكيك التي تستهدف مؤسسات الدولة وثوابتها الوطنية، مشددًا على أن انتقاد الحكومة والمطالبة بإقالتها حق مشروع، لكن التشكيك في مؤسسات الشرطة والقضاء والقوات المسلحة أمر مختلف.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأصوات تستخدم شعارات الوطنية والحرص على مصالح المواطنين للترويج لأفكار تستهدف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المطالبة بدمج جماعة الإخوان في الحياة السياسية أو الإفراج عن عناصر مدانة بأحكام قضائية تثير تساؤلات بشأن الأهداف من وراء هذه الطروحات.

وأضاف أن الشعب المصري يمتلك الوعي الكافي للتمييز بين المعارضة التي تنطلق من الحرص على مصلحة الوطن، والأصوات التي تتبنى خطابًا يستهدف مؤسسات الدولة.

وأكد على أن مصر قادرة على تجاوز أزماتها ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تتعرض لها.