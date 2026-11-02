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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي وحمدي الميرغني وأحمد مالك.. 3 أفلام تشعل المنافسة في السينمات خلال نوفمبر

أفلام نوفمبر 2026
أفلام نوفمبر 2026
تقى الجيزاوي

تستقبل دور العرض السينمائي خلال شهر نوفمبر مجموعة من الأفلام الجديدة التي تجمع عددًا من النجوم، وتتنوع أحداثها بين الكوميديا والمغامرة والدراما الاجتماعية،  ويأتي في مقدمة هذه الأعمال فيلم «حدوتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما، وفيلم «كريبتو» الذي يجمع حمدي الميرغني وأوس أوس، إلى جانب «ليلة باظت خالص» بطولة أحمد مالك وتارا عماد.

فيلم «حدوتة»

يبدأ عرض فيلم «حدوتة» يوم 12 نوفمبر الجاري، ويجمع في بطولته أحمد حلمي وأمينة خليل، بمشاركة ماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يجد نفسه في مأزق بعدما يعجز عن تذكر المكان الذي أخفى فيه أحد الشهود الذين اختطفهم، فيلجأ إلى أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي لمساعدته على استعادة ذاكرته، لتتشابك الأحداث مع مواقف ومواجهات تعيده إلى تفاصيل من ماضيه.

ويعيد الفيلم أحمد حلمي إلى دور العرض السينمائي بعد غياب منذ تقديمه فيلم «واحد تاني» عام 2022، والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج أحمد بدوي.

فيلم «كريبتو»

وفي 19 نوفمبر، ينطلق فيلم «كريبتو» الذي يجمع حمدي الميرغني ومحمد أسامة «أوس أوس» في بطولة مشتركة، بمشاركة باسم سمرة وبيومي فؤاد ومحمد محمود ومحمد لطفي وشريف حسني وناجي شحاتة وبسنت أبو باشا.

وتبدأ أحداث الفيلم مع تعرض زعيم مافيا لإصابة خطيرة، تدفعه إلى استدعاء ابنيه اللذين تركهما في مصر قبل نحو 30 عامًا. ويجد الشقيقان نفسيهما أمام حياة مختلفة تمامًا عما اعتادا عليه، بعدما تقودهما رحلة البحث عن ميراثهما إلى عالم المافيا والمطاردات والمواقف غير المتوقعة.

والفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب الراحل أحمد عبد الله، وكتب السيناريو والحوار عمرو تيام ومهاب حسين، ومن إخراج سلطان مجدلي.

فيلم «ليلة باظت خالص»

كما تستقبل السينمات يوم 18 نوفمبر فيلم «ليلة باظت خالص»، بطولة أحمد مالك وتارا عماد وخالد الصاوي وميشيل ميلاد بشاي.

وينتمي الفيلم إلى الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه حول شاب يسعى إلى تأسيس مشروعه الخاص وتحقيق حلمه في أن يصبح رجل أعمال، بمساعدة صديقه وابن خالته، لكن تتشابك خططهم مع سائق تاكسي، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية في شوارع القاهرة.

ويتناول العمل عددًا من القضايا المرتبطة بالشباب وتحديات العصر الرقمي، في إطار ساخر، وهو من تأليف وإخراج خالد منصور.

ليلة باظت خالص وفيلم «كريبتو» فيلم حدوتة

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