تكريم عبير منير في حفل جوائز الأفضل عربياً

أعلنت إدارة حفل «جوائز الأفضل عربياً» عن تكريم الفنانة عبير منير في دورته الرابعة، المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2026. وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة التي قدمت خلالها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، منها:

السوق الحرة، المداح ج6 (أسطورة النهاية)، أزمة ثقة، شباب امرأة، أهل الخطايا، صدفة، ليل أم البنات، جميلة، يوتيرن، راجعين يا هوى، طير بينا يا قلبي، مشوار الونش، بيت الشدة، بنات ثانوي، ساعة رضا، طاقة القدر، الزوجة الرابعة، القاصرات، والمصراوية (الجزء الأول).

حفل جوائز الأفضل عربياً

من جانبه، صرّح المخرج محمد كرم، رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما المنظمة للحفل، بأن هذا الموسم استثنائي بكل المقاييس، موضحاً: «نحتفي هذا العام بمسيرة 25 عاماً من الإبداع والتميز في مختلف المجالات. نحرص على تكريم الشخصيات التي تركت بصمات مؤثرة في ذاكرة الجمهور، ليكون الحفل احتفاءً بالتاريخ والإنجازات لا مجرد مناسبة لتوزيع الجوائز، وليليق بقيمة الأسماء التي صنعت جزءاً من تاريخ الفن والإعلام العربي».

وأضاف كرم أن الموسم الرابع يمثل محطة هامة في مسيرة «جوائز الأفضل عربياً»، التي تسعى من خلالها الجمعية إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتقديم صورة مشرفة للفن والإعلام العربي.

هذا ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضوراً فنياً وإعلامياً بارزاً، يضم نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة من مصر ومختلف الدول العربية.