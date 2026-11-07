قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول تضع محددات عملية لاختيار الكفاءات وإعداد قيادات القطاع المستقبلية
إيران تعلن إسقاط طائرات أمريكية بدون طيار من طراز «ريبر» فوق منطقة قشم
الغندور : بيان اتحاد الكرة بشأن مصير حسام حسن « مش واضح»
بعد تسريب بياناته على الإنترنت المظلم.. قراصنة يهددون وزير خارجية إيطاليا وعائلته
وزارة شؤون المرأة الفلسطينية: نحو مليون سيدة وفتاة نزحن من منازلهن في غزة جراء الحرب
ذكرياتي راحت.. أصالة تكشف تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها في أمريكا
ربنا وفقني لاختيار شريكتي.. الفنان قيس عبد الفتاح يعلن زواجه في عمر 81 عاما
لن تحتاج إلى تطبيقات تعديل الصور.. واتساب يفاجئ مستخدمي آيفون بميزة خارقة
الأعلى للإعلام: نحرص على حرية الرأي والتعبير وندعم العمل الصحفي والإعلامي
وزير الخارجية القطري: نوايا واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع إيران لا تزال قائمة
فلسطين تدين الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية بمصر
وزير الاستثمار يعلن الإطلاق التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية لخدمات المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريهام عبد الغفور تكشف واقعة تعرضها للتحرش

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد إبراهيم

فجرت الفنانة ريهام عبد الغفور مفاجأة عندما أعلنت عن تعرضها للتحرش فى طفولتها، وذلك خلال تواجدها فى برنامج “من وفينا”. 

وتحدثت ريهام عبد الغفور عن مسلسل “لام شمسية” قائلة: "طرح موضوع مهم أنا نفسي تعرضت له وأنا طفلة حصل ليا تحرش من راجل صاحب أهلي وأكبر من أهلي وكانوا بيعتبروه أبوهم، بسبب اللي حصلي كنت بحمي أولادي بشكل كبير لأن عندي تروما، ثقتي في الناس من ناحية أولادي مش سهلة أبدا".

من ناحية أخرى، علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على أزمة الصورة المسيئة لها، التي التقطها أحد المصورين خلال أحد العروض الخاصة، وكشفت عن موقفها من التصالح مع المتسبب في الواقعة، مؤكدة تمسكها بحقها واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة.

ريهام عبدالغفور: لأول مرة مش هختار التسامح

وقالت ريهام عبد الغفور، خلال لقائها مع الإعلامية هبة حيدري في بودكاست «منا وفينا» عبر قناة «المشهد»، إنها لن تتنازل عن حقها في هذه الأزمة، رغم أنها اعتادت اختيار التسامح في مختلف المواقف.

وأضافت ريهام عبد الغفور: «اللي صورني معندوش دم ولا ضمير، ولأول مرة ما اختارش التسامح، ودايما بختار التسامح وبحب أوي أكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس».

وتابعت ريهام عبد الغفور موضحة أن الأزمة لم تقتصر أضرارها عليها وحدها، قائلة: «بس موضوع الصورة مش أنا بس اللي اتأذيت بسببه، والموضوع مش حرية شخصية إن أنا أتنازل، لأن جوزي مثلا مش موافق إن أنا أتنازل لأنه حس بإهانة».

ريهام عبدالغفور: منى زكي مثلي الأعلى في التمثيل

في سياق آخر من اللقاء، تحدثت ريهام عبد الغفور عن علاقتها بالفنانة منى زكي، معربة عن إعجابها الكبير بموهبتها، ومؤكدة أنها تعتبرها مثلها الأعلى في التمثيل، وأن حبها لها كان من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى دخول المجال الفني.

وقالت: «منى زكي مثلي الأعلى، وهي صاحبتي وأختي، وكانت سبب أساسي إني اشتغلت في التمثيل من كتر ما كنت بحبها، وكنت عايزة أكون زي منى زكي».

تكريم ريهام عبد الغفور 

من ناحية أخرى، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها تشعر بسعادة كبيرة تجاه أي تكريم أو تقدير أو جائزة تحصل عليها، مؤكدة أن فرحتها بالجوائز أصبحت مختلفة عن السابق، لأنها تشعر الآن بأنها تحصد تقديرًا عن تاريخ فني قدمت خلاله العديد من الأعمال والشخصيات، مشيرة إلى أنها أحبت شخصية نرجس حبًا كبيرًا، خاصة أنها نالت إعجاب الجمهور وحصلت عن أدائها فيها على جائزة، ووصفت الدور بأنه من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها.

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال مقابلة عبر بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر قناة ومنصة المشهد، أنه عُرض عليها مسلسل من قبل، لكنه لم يكتمل لظروف معينة، وبعدها بعام ظهر مسلسل «نرجس»، موضحة أنها لم تكن متأكدة في البداية من اكتمال العمل، لكنها بمجرد قراءة السطر الأول وفهم طبيعة الشخصية شعرت بحماس كبير، خاصة أن الدور يحمل قدرًا كبيرًا من الصعوبة ويقدم شخصية بعيدة عن الأدوار التي اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، مؤكدة أنها كانت تخشى عدم اكتمال المسلسل بسبب تعلقها الشديد بالقصة، وزاد إعجابها بها كلما قرأت المزيد من السيناريو.

ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور أعمال ريهام عبد الغفور أفلام ريهام عبد الغفور التحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام وابراهيم

الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

زيزو

زيزو ساعدنا .. عبد الناصر محمد يكشف كواليس جديدة عن تعادل القناة مع الأهلي

حالة الطقس

أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أرشيفي

الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر

أمطار

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية

دعاء الفجر

دعاء الفجر لجلب الرزق الواسع وتفريج الهموم.. ردده بعد الأذان

شيكو بانزا

سافر إلى البرتغال.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن غياب شيكو بانزا عن الزمالك

ترشيحاتنا

ملتقى توظيفي بمدينة السادات

برعاية الرئيس السيسي.. ملتقى توظيف بالمنوفية يوفر 4500 فرصة عمل للشباب

جانب من فعاليات الملتقى

انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لحزب الجبهة الوطنية بمدينة السادات بالمنوفية

مجلس النواب

برلماني يطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ نازحي غزة من كارثة الأمطار.. ويدعو لتوفير الخيام ومستلزمات الإيواء

بالصور

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

صدمة عالمية.. إيلون ماسك يودع أشهر سيارة تسلا للأبد

شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck
شاحنة Tesla Cybertruck

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

فيديو

القوات المسلحة

القوات المسلحة تطلق المرحلة الرابعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد