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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مناخ: 84% من الشعاب المرجانية بالعالم تتعرض للإجهاد الحراري وموجة ابيضاض قياسية بين 2023 و2025

الشعاب المرجانية
الشعاب المرجانية
البهى عمرو

حذر الدكتور عادل بن يوسف خبير التغير المناخي، من التداعيات الخطيرة لارتفاع درجات الحرارة العالمية على الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي البحري، مشيرًا إلى أن أكثر من 84% من الشعاب المرجانية حول العالم تعرضت للإجهاد الحراري، في ظل أكبر موجة ابيضاض عالمية مسجلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقال بن يوسف، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، بشأن أولويات حماية الشعاب المرجانية بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية ، إن المؤتمر يحمل تداعيات مهمة على جهود مواجهة التغير المناخي، وضرورة الحد من الظواهر التي تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي، خاصة الشعاب المرجانية، لافتًا إلى أن المؤتمر يأتي عقب مؤتمر معني بالتنوع البيولوجي، بما يعكس ترابط القضايا البيئية وتأثيراتها.

وأضاف خبير التغير المناخي أن الاحترار العالمي أدى إلى تعرض أكثر من 84% من الشعاب المرجانية في العالم للإجهاد الحراري، موضحًا أن التقرير أشار بوضوح إلى تسجيل أكبر موجة ابيضاض عالمية للشعاب المرجانية خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، وهي ظاهرة تتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومات للحد من تداعياتها.

وشدد بن يوسف على ضرورة أن تعمل الحكومات على الحد من ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، مع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدًا أهمية هذه الخطوات في حماية البيئة والكائنات البحرية التي تمثل أهميتها ركيزة أساسية لمعيشة أكثر من مليار شخص حول العالم.
 

الشعاب المرجانية التغير المناخي درجات الحرارة

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