على عمق 50 قدما.. صراع تحت الماء وسط شعاب مرجانية مكتظة بجزر المالديف

قال مدرب غوص إن غواصا آخر حاول نزع قناع التنفس الخاص به في شجار جماعي على عمق 50 قدما تحت الماء في جزر المالديف.

لقطات توثق المشاجرة فوق الشعاب المرجانية

ووفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، تُظهر لقطات الحادثة غواصين يطفون فوق الشعاب المرجانية وهم يتجادلون بشدة، ويشيرون بأيديهم.

بداية المشادة في موقع كودا راه ثيلا

وقال شياو دو إنه كان يستكشف موقع الغوص كودا راه ثيلا في 28 أكتوبر عندما دخل في مشادة مع ثلاثة رجال.

وصُوّر شياو دو، على سطح قارب وهو يصرخ في وجه رجل على متن قارب آخر: "تحاول قتلي تحت الماء".

غواصون يتشاجرون تحت الماء في جزر المالديف

تحذير من الازدحام أشعل الخلاف

وصرح لصحيفة "يانجتسي إيفنينج نيوز" الصينية إن الرجال الثلاثة اقتربوا من شياو تحت الماء بعد أن حاول أن يوصل إليهم أن مكان الغوص مزدحم للغاية.

وقال إن رجلاً جاء من الأسفل ودفعه، مشيراً بيديه. ثم استدار ليسبح بعيداً، فاصطدمت زعانفه بشياو، الذي دفعها جانباً.

غواصون يتشاجرون تحت الماء في جزر المالديف

محاولة نزع القناع ومنظم التنفس

وقال إن غواصاً ثانياً أمسك بذراعه وحاول نزع قناعه ومنظم التنفس. وقد تم توثيق هذا الشجار بالفيديو.

وزُعم أن الرجل الثالث تورط أيضاً في الشجار. وقال شياو: "كانوا جميعاً حولي".

ضبط النفس للهروب من الموقف

وأضاف أنه استخدم تدريبه كغواص للهروب. وقال: "لم يكن أمامي سوى ضبط النفس. لم يكن موقع الغوص واسعاً، وكان هناك الكثير من الناس، لذا كان المكان مزدحماً بعض الشيء".

صراخ على سطح القارب: حاولتم قتلي

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره لاحقاً من قارب فوق سطح الماء، شياو وهو يصرخ في وجه رجل على متن قارب آخر.

"لقد جئتم إليّ، أمسكوا بي"، هكذا صُوّر وهو يقول. "حاولتم انتزاع واقي أسناني. حاولتم قتلي تحت الماء، أنتم الثلاثة. ثلاثة أشخاص ضدي - هذا تصرف وقح للغاية".

ويمكن رؤية غواصين آخرين يراقبون أثناء المشادة، التي يجري التحقيق فيها.

شركة الغوص: نأخذ الحادث على محمل الجد

وأعلنت شركة "مالديفز ليجند فليت"، التي كان شياو وصديقه يغوصان معها، أنها على علم بالفيديو والحادثة.

وجاء في البيان: "نحن نأخذ هذا الحادث على محمل الجد. لطالما كانت سلامة الغوص أولويتنا القصوى، وسنواصل اتخاذ كل التدابير لضمان بيئة غوص آمنة ومحترمة في كل موقع غوص".

وأضاف البيان: "لقد استمعنا إلى روايات ضيوفنا بشأن الحادثة، وأحلنا الأمر إلى السلطات المختصة للتحقيق فيه. وبما أن الأمر قيد التحقيق حالياً من قبل السلطات المختصة، فلن نعلق على أي تفاصيل أخرى".

الرابطة الوطنية للقوارب تحقق

كما أعلنت الرابطة الوطنية للقوارب في جزر المالديف أنها تحقق في الحادث.