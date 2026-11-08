الصحة: حملة مكثفة للتبرع بالدم في جامعة العاصمة

نفذت وزارة الصحة والسكان حملة مكثفة للتبرع بالدم داخل جامعة العاصمة (حلوان سابقا) على مدار ثلاثة أيام، في إطار جهود الإدارة المركزية لعمليات الدم لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الدم ومشتقاته، بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، لا سيما حالات الحوادث والعمليات الجراحية الكبرى والأورام وأمراض الدم.

ثقافة التبرع الطوعي بين الشباب الجامعي

وأكدت الوزارة أن مثل هذه الحملات لا تقتصر على توفير الدم فحسب، بل تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي بين الشباب الجامعي وترسيخ قيمة العمل الإنساني الذي يربط أفراد المجتمع، مشددة على أن كل كيس دم قد يكون سببًا في استمرار نبض حياة إنسان وأمل أسرة بأكملها.

وتوجهت الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة جامعة العاصمة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس على التفاعل الكبير، مؤكدة استمرار تنظيم حملات مماثلة في الجامعات والمصانع والمؤسسات على مستوى الجمهورية، انطلاقًا من أهمية التبرع بالدم كرسالة حياة.