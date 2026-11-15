استبعاد 4 لاعبين من قائمة إيطاليا لمواجهة بلجيكا

قرر روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، استبعاد أربعة لاعبين من مواجهة بلجيكا الحاسمة، التي ستجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا، قرر مانشيني استبعاد سيباستيانو إسبوزيتو وسامويل ريتشي وفيديريكو جاتي وماتيو بالما من مواجهة بلجيكا، إلى جانب غياب دافيدي فراتيسي ونيكولو كامبياجي بسبب الإصابة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط، متقدمة على فرنسا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وتحتل بلجيكا المركز الثالث برصيد تسع نقاط، ومن المقرر أن يتأهل لربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي.

يذكر أن المنتخبان سبق أن التقيا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2021، وفازت إيطاليا بنتيجة 2-1.