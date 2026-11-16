قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لكزس TZ موديل 2027 الجديدة.. بقوة تتجاوز 300 حصان
ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف
الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية
سيدات طائرة الزمالك يهزمن الصيد بثلاثية في الدوري الممتاز
أمين عام الناتو يؤكد لوفد أوكراني رفيع المستوى استمرار دعم الحلف لـ«كييف»
أزمة مالية تهدد إسرائيل | التزامات عسكرية بـ 31 مليار دولار.. وتحذيرات من وقف المساعدات الأمريكية
منتخب مصر يسعى لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2027 أمام مالاوي
رئيس الوزراء: مصر تولي أهمية لتعزيز دور الملكية الفكرية كمحفز للتنمية وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل
بعد مايكروسوفت وشلل الطيران.. أعطال جديدة تضرب كبرى بنوك أمريكا
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
أحمد موسى: طيور الظلام بتطلع مع كل استثمار جديد.. ومصر مستمرة في البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: أمريكا تتصرف بمنطق مصالحها الخاصة في تصنيف الإخوان منظمةً إرهابية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
عادل نصار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع تصنيف الجماعات الإرهابية وفقاً لمصالحها الخاصة ورؤية الإدارة الموجودة في الحكم، مشيراً إلى أن المواقف الأمريكية من هذه الجماعات تختلف باختلاف الحسابات السياسية لكل إدارة.

وأضاف عماد الدين حسين، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  الإدارة الأمريكية خلال الفترة من 2011 إلى 2013، كانت تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها جماعة صديقة وحليفة، بل شجعت وصولها إلى الحكم، في حين تختلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماماً في موقفها من الجماعة.

وأوضح أن اختلاف مواقف الإدارات الأمريكية يظهر أيضاً في التعامل مع جماعة الحوثيين، إذ صنف ترامب الجماعة منظمة إرهابية خلال ولايته الأولى، ثم جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وأزال عنها صفة الإرهاب، وهو ما يعكس تعامل كل إدارة مع هذه الملفات وفقاً للمفاهيم والحسابات التي تتبناها.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي والمنطقي أن تصنف الإدارة الأمريكية، بعد عام 2011، جماعة الإخوان وغالبية الجماعات ذات التوجه المتطرف جماعات إرهابية، لكن الحسابات السياسية الضيقة حالت دون ذلك، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الجماعات السياسية الجهادية أو المصنفة جهادياً قد تكون أدوات في يد بعض الحكومات الغربية، التي تستخدمها وفقاً لما تراه مناسباً لمصالحها.

وأضاف أن بعض الحكومات الأوروبية والأمريكية قد تعلن رفضها للتطرف، لكنها في الوقت نفسه تتعاون مع جماعات متطرفة، معتبراً أن الحالة البريطانية تمثل مثالاً واضحاً على ذلك، إذ توجد في لندن غالبية قيادات جماعة الإخوان أو جزء من قياداتها، إلى جانب قيادات من جماعات متطرفة أخرى.

ولفت إلى أن بعض هذه القيادات كانت تدخل الكونجرس الأمريكي وتتجول في أروقته في وقت من الأوقات، وكان الأمر يبدو طبيعياً تماماً، مشيراً إلى وجود كتابات وأدلة كثيرة تناولت هذا الأمر.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق ، أن تصريحات ترامب بشأن جماعة الإخوان تمثل تطوراً سياسياً مهماً، لكنه شدد على أن الرئيس الأمريكي يتخذ هذه الخطوة انطلاقاً من مصلحة بلاده، ووفقاً لما يحقق المصلحة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

عماد الدين حسين الجماعات الإرهابية الحسابات السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

حسام حسن

حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص

طقس الثلاثاء

أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

حسام الزناتى

تفاصيل جديدة تكشف سر تعثر تعيين حسام الزناتي في الزمالك

رونالدو

أول رد من خيسوس على تصريحات والدة رونالدو

إمام عاشور

مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل قمة الأهلي وبيراميدز

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد