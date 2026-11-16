عماد الدين حسين: أمريكا تتصرف بمنطق مصالحها الخاصة في تصنيف الإخوان منظمةً إرهابية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع تصنيف الجماعات الإرهابية وفقاً لمصالحها الخاصة ورؤية الإدارة الموجودة في الحكم، مشيراً إلى أن المواقف الأمريكية من هذه الجماعات تختلف باختلاف الحسابات السياسية لكل إدارة.

وأضاف عماد الدين حسين، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الإدارة الأمريكية خلال الفترة من 2011 إلى 2013، كانت تتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها جماعة صديقة وحليفة، بل شجعت وصولها إلى الحكم، في حين تختلف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تماماً في موقفها من الجماعة.

وأوضح أن اختلاف مواقف الإدارات الأمريكية يظهر أيضاً في التعامل مع جماعة الحوثيين، إذ صنف ترامب الجماعة منظمة إرهابية خلال ولايته الأولى، ثم جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وأزال عنها صفة الإرهاب، وهو ما يعكس تعامل كل إدارة مع هذه الملفات وفقاً للمفاهيم والحسابات التي تتبناها.

وأشار إلى أنه كان من الطبيعي والمنطقي أن تصنف الإدارة الأمريكية، بعد عام 2011، جماعة الإخوان وغالبية الجماعات ذات التوجه المتطرف جماعات إرهابية، لكن الحسابات السياسية الضيقة حالت دون ذلك، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الجماعات السياسية الجهادية أو المصنفة جهادياً قد تكون أدوات في يد بعض الحكومات الغربية، التي تستخدمها وفقاً لما تراه مناسباً لمصالحها.

وأضاف أن بعض الحكومات الأوروبية والأمريكية قد تعلن رفضها للتطرف، لكنها في الوقت نفسه تتعاون مع جماعات متطرفة، معتبراً أن الحالة البريطانية تمثل مثالاً واضحاً على ذلك، إذ توجد في لندن غالبية قيادات جماعة الإخوان أو جزء من قياداتها، إلى جانب قيادات من جماعات متطرفة أخرى.

ولفت إلى أن بعض هذه القيادات كانت تدخل الكونجرس الأمريكي وتتجول في أروقته في وقت من الأوقات، وكان الأمر يبدو طبيعياً تماماً، مشيراً إلى وجود كتابات وأدلة كثيرة تناولت هذا الأمر.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق ، أن تصريحات ترامب بشأن جماعة الإخوان تمثل تطوراً سياسياً مهماً، لكنه شدد على أن الرئيس الأمريكي يتخذ هذه الخطوة انطلاقاً من مصلحة بلاده، ووفقاً لما يحقق المصلحة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.