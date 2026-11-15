على مدار أسبوع.. قنا تحتفى بأعياد الطفولة لدعم حقوق الأطفال ودمج ذوى الإعاقة

‏وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بتكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، للاحتفال بأعياد الطفولة 2026، من خلال برنامج متكامل من الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف دعم حقوق الأطفال واكتشاف مواهبهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

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‏وأكد الببلاوى، أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة لجميع الأطفال، مع منح اهتمام خاص بالأطفال ذوي الإعاقة والمرضى الأكثر احتياجا، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن أحلامهم وتطلعاتهم.

‏‏وفي هذا الإطار، يستعد المجلس القومي للطفولة والأمومة فرع قنا لتنفيذ خطة متكاملة خلال الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري، تتضمن زيارات ميدانية لدار الأطفال المعثور عليهم، ومركز الحكيم لتأهيل المعاقين، ومستشفى الأورام بقنا، ومدرسة دريمز بقنا الجديدة.

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‏وتهدف الزيارات إلى التعرف على احتياجات الأطفال، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتعزيز إجراءات الحماية، والاستماع إلى آرائهم وأحلامهم، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والجهات الشريكة، ويتضمن أسبوع المحافظات مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية، تشمل ورشا للرسم بمكتبة مصر العامة ومعرضا فنيا بعنوان «ألوان».

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‏كما تشهد الفعاليات، تنظيم دائرة حوار للأطفال بعنوان «نفسي الكبار يسمعوني»، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها حقوق الطفل والتنمر والأمان المدرسي والصحة النفسية، وتشمل الأنشطة أيضا يوما ترفيهيا يجمع أطفال مستشفى الأورام، بأطفال مدرسة دريمز إلى جانب قافلة طبية للأطفال ذوي الإعاقة، وفقرات فنية وموسيقية تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي.

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‏وتختتم الفعاليات يوم 20 نوفمبر بالانطلاقة القومية لأعياد الطفولة من مكتبة مصر العامة بقنا، من خلال احتفالية فنية وثقافية، تتضمن عرض فيديو لرسائل الأطفال وأحلامهم، وفقرة لكورال المدرسة اليابانية يقدم خلالها أغنية «فيها حاجة حلوة»، إلى جانب عرض فني لأطفال مدرسة دريمز وافتتاح المعرض الفني «ألوان».





