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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 605 مخالفات ومحاضر متنوعة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأبوتشت فى قنا

حملة إشغالات
حملة إشغالات
يوسف رجب

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوتشت بقنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حملة مكبرة للمرافق والإشغالات استهدفت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن ضبط 20 مركبة توك توك، و15 دراجة بخارية، وتحرير 35 محضرًا بيئيًا، ومحضرين بيطريين.
 

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أسفرت الحملة عن تحرير 516 محضرًا لمخالفات الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، و17 محضرًا لعدم حمل التراخيص، ليصل إجمالي المحاضر والمخالفات المحررة إلى 605 حالات متنوعة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لإزالة أوجه المخالفات وفرض الانضباط بالشوارع.

وجاءت الحملة بحضور اللواء حازم حشاد، مساعد وزير الداخلية لفرقة الشمال، والمقدم عبد الله الرفاعي، نائب مأمور مركز شرطة أبو تشت، والنقيب حاتم جلال، مسؤول شرطة المرافق بنجع حمادي، وعاطف عيسى وأحمد فريج، نائبي رئيس المركز، وبمشاركة قوات مركز شرطة أبو تشت وشرطة المرافق بنجع حمادي.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا بمواصلة الحملات الميدانية المكثفة بمختلف المراكز والمدن، والتعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات والمخالفات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام الطرق، وتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري.
 

من جانبه وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات المرافق والإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والتصدي لكافة أشكال التعدي على حرم الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام.
 


قنا حملة مكبرة مخالفات الإشغالات مدينة أبوتشت نجع حمادي السيولة المرورية أخبار قنا

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