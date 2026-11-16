رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

أجرى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جولة تفقدية بمحافظة بورسعيد، شملت مدارس «وي بورسعيد» للتكنولوجيا التطبيقية، و«ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية، و«أجرو» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية.

ورافق الدكتور عمرو بصيلة خلال الجولة الأستاذ تامر نجم الدين، مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وتضمنت الجولة تفقد المعامل التخصصية والفصول الدراسية وأماكن الأنشطة، والوقوف على مدى توافر التجهيزات، والتأكد من كفاءة استخدامها في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

كما حرص الدكتور عمرو بصيلة على إجراء حوارات مباشرة مع الطلاب والطالبات للتعرف على طبيعة التدريبات العملية التي يتلقونها، والاستماع إلى طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مشيدًا بمستوى الأعمال اليدوية والتطبيقات التي نفذها الطلاب، وبتميز الطالبات في التخصصات العملية، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الطلاب لاكتساب المهارات الفنية والتكنولوجية المتقدمة.

كما أكد خلال لقائه بالطلاب أن امتلاك المهارات العملية المتخصصة، أصبح من أهم متطلبات المنافسة في سوق العمل، لا سيما مع تزايد الطلب الدولي على خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن تأهيل الطلاب وفقًا للمعايير الدولية يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل محليًا ودوليًا.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمدارس وتلبية احتياجاتها التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية والتدريبية، مشددًا على أن جودة التجهيزات وكفاءة توظيفها، والاهتمام بالأنشطة والتدريب العملي، تمثل عناصر أساسية في إعداد خريج يمتلك المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل.