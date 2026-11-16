قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت جديدة عن كواليس ما قبل 25 يناير.. مسؤول ملف الإخوان الأسبق يكشف تفاصيل تحركات الجماعة منذ 2004
34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم
إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014
مصرع فني لحام وإصابة 3 عمال أثناء صيانة موزع كهرباء بالهرم
وزير المالية: صادرات مصر الرقمية حققت 7 مليارات دولار
الصحة: برنامج تدريبي لتعزيز تسويق الخدمات وتنافسية المؤسسات في السياحة العلاجية
بروتوكول تعاون بين الرقابة النووية والجهاز التنفيذي لتطوير مشروعات محطات الكهرباء النووية
وزير السياحة والآثار يعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي متاحف ومؤسسات ثقافية صينية
مجلس النواب يستقبل عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. صور
الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم
أصيب بسكتة قلبية مفاجئة.. وفاة عريس بمطروح قبل ساعات من زفافه
تصل إلى الضباب.. تحذير عاجل من الأرصاد لقائدي السيارات على الطرق السريعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد

رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية
رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

 أجرى الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جولة تفقدية بمحافظة بورسعيد، شملت مدارس «وي بورسعيد» للتكنولوجيا التطبيقية، و«ريادة» للتكنولوجيا التطبيقية، و«أجرو» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية.

ورافق الدكتور عمرو بصيلة خلال الجولة الأستاذ تامر نجم الدين، مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية.

وتضمنت الجولة تفقد المعامل التخصصية والفصول الدراسية وأماكن الأنشطة، والوقوف على مدى توافر التجهيزات، والتأكد من كفاءة استخدامها في تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما يحقق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

كما حرص الدكتور عمرو بصيلة على إجراء حوارات مباشرة مع الطلاب والطالبات للتعرف على طبيعة التدريبات العملية التي يتلقونها، والاستماع إلى طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مشيدًا بمستوى الأعمال اليدوية والتطبيقات التي نفذها الطلاب، وبتميز الطالبات في التخصصات العملية، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرص المتكافئة أمام جميع الطلاب لاكتساب المهارات الفنية والتكنولوجية المتقدمة.

كما أكد خلال لقائه بالطلاب أن امتلاك المهارات العملية المتخصصة، أصبح من أهم متطلبات المنافسة في سوق العمل، لا سيما مع تزايد الطلب الدولي على خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن تأهيل الطلاب وفقًا للمعايير الدولية يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للعمل محليًا ودوليًا.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمدارس وتلبية احتياجاتها التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية والتدريبية، مشددًا على أن جودة التجهيزات وكفاءة توظيفها، والاهتمام بالأنشطة والتدريب العملي، تمثل عناصر أساسية في إعداد خريج يمتلك المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الزمالك

أزمة مالية جديدة تضرب الزمالك.. النادي مطالب بسداد 3 ملايين جنيه| تفاصيل

ترشيحاتنا

لوتس إسبريت الهجين موديل 2028

بقوة 1000 حصان.. لوتس إسبريت الهجين الجديدة

ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل

سلاح "مايكروسوفت" الأمني.. ثغرة جديدة في ويندوز تثير الجدل فما القصة؟

"سامسونج" توقف ميزة أخرى في تحديث One UI.. وهذه بدائلها

"سامسونج" توقف ميزة أخرى في تحديث One UI.. وهذه بدائلها

بالصور

فستان قصير مرصع بالترتر الملون..هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.

لا تقدميها لطفلك قبل سن 4 سنوات.. أطعمة شائعة تهدد بإنهاء حياته

أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق
أطعمة تسبب الاختناق

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج برسالة مؤثرة

بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج
بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد