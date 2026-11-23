أعاد انعقاد المنتدى الدولي الأول للحماية الاجتماعية في مصر، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، فتح ملف تطوير مظلة الدعم الاجتماعي، والانتقال من برامج المساعدات النقدية إلى منظومة متكاملة تجمع بين الدعم المالي والتمكين الاقتصادي والتأمين الصحي والاجتماعي، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية من تداعيات المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي هذه المناقشات في ظل توجه الدولة نحو تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، بالتوازي مع صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي وضع إطارًا تشريعيًا ينظم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، ويحدد الفئات المستحقة وآليات الاستهداف والتمكين الاقتصادي.

رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية مسؤولية أصيلة للدولة

وخلال افتتاح المنتدى الدولي الأول للحماية الاجتماعية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد مساعدات مؤقتة، وإنما مسؤولية أصيلة للدولة تستند إلى الدستور والقانون، وتهدف إلى حماية كرامة المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتعليم والرعاية الصحية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يساعد الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية وعدم الاقتصار على تلقي المساعدات النقدية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق تقرير الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، الذي يتضمن حصرًا لـ45 برنامجًا وخدمة، ويستهدف تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتسهيل وصول الأسر المستحقة إلى الخدمات، وربط الدعم بفرص التدريب والعمل والتمكين الاقتصادي.

ماذا يقول قانون الضمان الاجتماعي عن حق المواطنين في الدعم؟

لم يترك المشرع ملف الحماية الاجتماعية دون تنظيم، حيث نصت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 على حق كل مواطن يقع تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي في التقدم للحصول على الدعم النقدي، متى توافرت فيه إحدى حالات الاستحقاق المنصوص عليها بالقانون.

كما أجازت المادة السادسة من القانون استحداث فئات أو برامج جديدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي.

وتعكس هذه النصوص وجود إطار تشريعي يسمح بتطوير برامج الدعم وتوسيع نطاقها وفقًا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

تكافل وكرامة.. القانون يحدد الفئات المستحقة للدعم

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، في المادتين السابعة والعاشرة، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

أولًا: الدعم النقدي المشروط «تكافل»

وفقًا للمادة السابعة، يُصرف الدعم للفئات التالية:

- الأسر المعالة.

- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

- أسرة المجند.

- الأسرة مهجورة العائل.

- الأسرة الفقيرة من غير الفئات السابقة.

كما اشترطت المادة الثامنة لاستمرار صرف الدعم الالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والتطعيمات، وانتظام الأبناء في التعليم، بنسبة حضور لا تقل عن 80% للطلاب من 6 إلى 18 عامًا.

ثانيًا: الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»

حددت المادة العاشرة الفئات المستحقة، وتشمل:

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- المرضى بالأمراض المزمنة الشديدة.

- كبار السن.

- المرأة غير المعيلة.

- الأيتام.

- أولاد الرعاية اللاحقة.

- الأنثى غير المتزوجة المستوفية لشروط الاستحقاق.

- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين المستوفين للشروط.

هل يسمح القانون بالجمع بين تكافل وكرامة؟

نعم، أجازت المادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي الجمع بين الدعم النقدي المشروط «تكافل» والدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، حال توافر الشروط المقررة قانونًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.

كما حددت المادة 14 آلية تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيري التضامن الاجتماعي والمالية.

ونصت المادة ذاتها على مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.

من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي.. ماذا ألزم القانون الحكومة؟

من أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات المالية، حيث نصت المادة 38 على تولي الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بفرص عمل.

وحدد القانون وسائل تحقيق ذلك في:

- التدريب والتأهيل المهني.

- المساعدة في الحصول على فرص عمل بالقطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي.

- توفير أصول إنتاجية تساعد المستفيد على العمل وتحقيق دخل.

- إتاحة قروض إنتاجية ميسرة لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

- المساعدة في الانضمام إلى مشروعات جماعية ووحدات إنتاجية.

ولم يغفل القانون حماية المستفيد خلال انتقاله إلى العمل، إذ نصت المادة 38 على استمرار حصوله على الدعم النقدي لمدة 6 أشهر في حالة التحاقه بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

الحماية الاجتماعية لا تتوقف عند الدعم النقدي

تؤكد المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي أهمية ربط الدعم النقدي بالخدمات الاجتماعية الأخرى، حيث أجازت منح المستفيدين حزمًا إضافية من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض، كما منحتهم الأولوية في الاستفادة من أنشطة وخدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

كما نصت المادة ذاتها على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

ويمتد الإطار الدستوري للحماية الاجتماعية إلى المادة 17 من الدستور، التي تكفل الدولة بموجبها توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وتقرر حق المواطنين غير المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي في الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم حياة كريمة في حالات العجز عن إعالة أنفسهم وأسرهم والعجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

مطالب برلمانية بتطوير منظومة التأمينات والخدمات الاجتماعية

وعلى المستوى البرلماني، ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، ملف تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يشمل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وسرعة إنجاز طلبات المعاشات، وآليات متابعة الشكاوى وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وتكتسب هذه المناقشات أهمية في سياق تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، باعتبار أن الدعم النقدي والتأمينات والمعاشات تمثل مسارات متكاملة لحماية المواطنين، خاصة كبار السن والعاملين والفئات غير القادرة على توفير دخل ثابت.

ما المطلوب في المرحلة المقبلة؟

في ضوء الإطار التشريعي الجديد والملفات المطروحة خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تبرز عدة قضايا تحتاج إلى متابعة برلمانية وتنفيذية، أبرزها ضمان انتظام تحديث بيانات المستحقين، وتقييم كفاية قيمة الدعم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وربط برامج الدعم بفرص العمل والتدريب، وتعزيز التنسيق بين وزارات التضامن والعمل والصحة والتعليم.

كما يظل توفير التمويل المستدام للبرامج الاجتماعية أحد الملفات الأساسية، لضمان استمرار المساعدات وعدم تأثرها بالتحديات الاقتصادية والضغوط على الموازنة العامة.