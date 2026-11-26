ارتفعت بيتكوين اليوم الخميس، مواصلة تعافيًا محدودًا من أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، بالتزامن مع موجة انتعاش أوسع في أسواق الأسهم، رغم استمرار ضعف معنويات المستثمرين تجاه العملات المشفرة.

وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.9% إلى 60,892.8 دولار بعدما هبطت الأسبوع الماضي إلى نحو 57,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وامتد التعافي المحدود إلى معظم سوق العملات المشفرة اليوم الخميس، إذ ارتفعت أسعار العملات البديلة بعد موجة الخسائر الحادة التي تعرضت لها خلال أكتوبر ونوفمبر. وصعدت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 3.54% إلى 1,704 دولارات، بينما ارتفعت إكس آر بي 4.2% لكنها ظلت دون مستوى دولار واحد.

كما زادت سولانا وكاردانو بأكثر من 5% لكل منهما، بينما ارتفعت بي إن بي بنسبة 2.3%؛ وصعدت عملتا الميم دوجكوين وترامب بنسبة 5% و6.2% على التوالي.

وجاء صعود بيتكوين بالتزامن مع تعافي أسواق الأسهم، حيث بدأ المتعاملون في إعادة شراء أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي تعرضت لخسائر حادة خلال الفترة الأخيرة، ما قدم دعمًا محدودًا للأصول المشفرة المرتبطة بشهية المستثمرين تجاه المخاطر.

كما تلقت بيتكوين دعمًا من بعض التطورات التنظيمية، بعدما أصبح مشروع قانون يهدف إلى تحويل الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين في الولايات المتحدة إلى قانون اتحادي مؤهلًا للتصويت عليه في مجلس النواب.

وفي المقابل، ظلت معنويات المستثمرين هشة مع تزايد الرهانات على رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، إلى جانب مخاوف من تشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونجرس في 2027.

وأظهرت بيانات شركة سوسو فاليو أن صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة تتجه لتسجيل خامس أسبوع متتالٍ من التدفقات الخارجة الكبيرة، في ظل خروج واسع لأموال المستثمرين المؤسسيين وتوجهها نحو استثمارات أقل مضاربة.

كما شكلت المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة ضغطًا إضافيًا على بيتكوين، مع تزايد قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في ديسمبر، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر، والتي جاءت أعلى من المتوقع امس الأربعاء.