كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرّر من سرقة دراجة نارية حال توقفها أمام أحد المساكن ببورسعيد .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الزهور ببورسعيد من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل محل سكنه .

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدرى "الآيس ، الهيروين") وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المُبلغ بسرقتها ، وأضاف بقيامه بطمس بيانات الدراجة تمهيداً لبيعها، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .









