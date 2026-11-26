كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر فتاة من منادى سيارات لطلبه مبلغ مالى "دون وجه حق" نظير إنتظار السيارة خاصتها وحال رفضها تشبث بالسيارة وأحدث تلفيات بها بالجيزة .





بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (طبيبة - مقيمة بمحافظة الجيزة) ، وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 28/2/2025 تركت سيارتها بأحد الميادين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة ولدى عودتها فوجئت بالشخص الظاهر بمقطع الفيديو يقوم بطلب مبلغ مالى نظير ركن السيارة إلا أنها رفضت فقام بالجلوس على مقدمة السيارة وإحداث تلفيات بها ، وعللت عدم إبلاغها فـى حينه لعدم معرفتها بالطرق القانونية للإبلاغ ، وقيامها بنشر المقطع مؤخراً بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد توعية المتابعين .





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات - مقيم بمحافظة بنى سويف) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على المشار إليه ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





