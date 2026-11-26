استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، لمتابعة آخر مستجدات موضوعات التعاون المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لملفات التعاون القائمة بين الجانبين، وبحث سبل دفع آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لسرعة إنجاز المشروعات المشتركة في مجال أعمال البنية التحتية المنفذة بواسطة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إلى جانب استعراض الإمكانيات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي العاملة في مجالات الإنشاءات والصيانة والتي تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالدولة.

تعميق التصنيع المحلي لدعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيــس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التكامل مع مختلف الجهات بالدولة والعمل على تعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وخبرات فنية متنوعة، لتنفيذ المشروعات القومية المشتركة مع مختلف الجهات بالدولة، ومنها هيئة الأوقاف المصرية، وفقًا لأعلى معايير الجودة، مثمنًا الدور الذي تضطلع به هيئة الأوقاف في تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الوقف.

وأوضح الوزير أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين، ومتابعة مستجدات ملفات التعاون بصورة دورية لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع الدفاعي بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مشيدًا بما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من قدرات تكنولوجية متطورة وخبرات متميزة في مختلف المجالات، مؤكدًا في هذا الصدد تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون مع الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور خالد الطيب أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي انطلاقاً من حرص هيئة الأوقاف المصرية على إقامة مشروعات متنوعة تحقق النفع العام وتخدم المواطنين، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تعظيم العائد التنموي والاقتصادي لأصولها على مستوى الجمهورية، بما يتسق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.