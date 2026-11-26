نعى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة، معربًا عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث، ومتقدمًا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم.

وزير العدل ينعى الضحايا

وأكد وزير العدل، في بيان النعي، أنه يتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كما أعرب المستشار محمود حلمي الشريف عن تمنياته القلبية للمصابين بالشفاء العاجل، سائلًا المولى عز وجل أن يمنّ عليهم بالشفاء والسلامة.