وقّع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا 3 بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتنمية ريادة الأعمال، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وجاء توقيع البروتوكولات على هامش فعاليات النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية 2026»، التي افتتحها أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، تحت شعار «From Learning to Earning»، بمشاركة نحو 4000 طالب وخريج من مختلف التخصصات، وقيادات المؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والصناعية، وصناع السياسات ورواد الأعمال.

وتضمن البروتوكول الأول، الموقع بين المجلس القومي للمرأة ومنتدى الخمسين، إطلاق مبادرة «صانعات التغيير»، التي تستهدف تنمية قدرات المرأة وتأهيلها في مجالات إدارة المشروعات الثقافية والمالية، والحقوق القانونية، والتمكين الاجتماعي، بما يربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات.

وبموجب البروتوكول، يتولى المجلس القومي للمرأة اختيار المرشحات للمشاركة في المبادرة، وإتاحة مقراته بالمحافظات لتنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية، فيما يتولى منتدى الخمسين الإدارة الفنية والتنفيذية للبرنامج.

كما وقّع المنتدى بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستهدف دعم المرأة والشباب في تأسيس مشروعات مبتكرة، خاصة في القطاعات التكنولوجية، وتنمية مهارات رواد الأعمال في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال على مستوى الجمهورية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والاستعانة بالخبرات الفنية لتقييم المشروعات، وتوفير مساحات لعرض الأفكار والمشروعات الواعدة، إلى جانب إعداد خطة سنوية مشتركة للأنشطة والبرامج، بما يدعم تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والنمو.

ووقّع البروتوكول مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيس ومؤسس منتدى الخمسين.

وشهدت القمة كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى الخمسين والمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية والتنموية، وربط العملية التعليمية بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل، من خلال برامج التدريب والتوظيف والتنمية المهنية للطلاب والخريجين.

ويشمل البروتوكول توفير فرص للتدريب العملي ومنح تدريبية، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المشروعات والأفكار الإبداعية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة ورفع جاهزيتها للالتحاق بسوق العمل، وتعزيز قدراتها على تأسيس مشروعات خاصة.

ووقّع البروتوكول المهندسة نرمين عبد الفتاح، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية، والأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بورسعيد.

وتجمع البروتوكولات الثلاثة بين مسارات التمكين الاقتصادي والتأهيل المهني ودعم المشروعات، من خلال التعاون مع مؤسسات معنية بالمرأة وريادة الأعمال والتعليم الجامعي، بما يستهدف توسيع فرص التدريب والعمل وتأسيس المشروعات أمام المرأة والشباب.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد افتتحا فعاليات القمة، التي تُعقد برعاية 7 وزارات هي المالية، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وشهد الافتتاح حضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وجيرمين حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولبنى هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.

وتناقش القمة تحولات سوق العمل والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، والفرص المهنية والاستثمارية الجديدة، وسبل ربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد، ومساعدة الشباب على الانتقال من مرحلة التعلم إلى العمل والإنتاج.

وتتناول الجلسات مستقبل الوظائف في ضوء التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودورها في رفع الإنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب استكشاف المسارات المهنية في قطاعات الاتصالات والتمويل والصناعة والزراعة والاستشارات الهندسية وتنمية الأعمال.

كما تبحث الفعاليات العلاقة بين السياسات الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري، ودور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تأهيل الكوادر الشابة، فضلًا عن مناقشة تجارب تأسيس الشركات وإدارتها والتوسع في أنشطتها، والتحديات المرتبطة بالتمويل والمنافسة، وآليات تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو.

وتتطرق المناقشات إلى المهارات اللازمة للانتقال إلى الحياة المهنية، ومنها فهم الحقوق والالتزامات الوظيفية، وبناء الحضور المهني والتعامل مع بيئات العمل المختلفة، والثقافة المالية وإدارة الأموال والثروات، إلى جانب أهمية التعلم المستمر والقدرة على مواكبة المتغيرات المهنية والتكنولوجية.

وتبحث القمة كذلك سبل تعزيز المشاركة الاقتصادية للرجل والمرأة، والتحديات التي تواجههما في عالم الأعمال، وأثر التصورات النمطية في تشكيل المسارات المهنية والاستثمارية، مع التركيز على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص والتكامل في مواقع العمل والقيادة وصناعة القرار.

وضمن الفعاليات، يُقام معرض للتوظيف والاستشارات والتدريب بمشاركة أكثر من 70 عارضًا من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات متنوعة، لإتاحة التواصل المباشر بين الشباب وممثلي سوق العمل، والتعرف على الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية والمسارات المهنية المتاحة، والحصول على الاستشارات المهنية والتدريبية.

وتشارك في القمة شركات من قطاعات الاستعلام الائتماني والاستثمار والاتصالات والسيارات، من بينها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، وفالمور القابضة، والشركة المصرية للاتصالات «WE»، ونيسان مصر، و«إي إف جي هيرميس وان».

ويُذكر أن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا تأسس عام 2016، ويضم قيادات نسائية من قطاعات الاقتصاد المختلفة، ويعمل على دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مشاركة الكفاءات في مواقع القيادة وصناعة القرار، وتأهيل الأجيال الجديدة من القيادات الشابة لسوق العمل، من خلال المبادرات والبرامج التدريبية والشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.