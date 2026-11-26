تقترب تركمانستان من تحقيق تقدم جديد في مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يستهدف ربطها بأسواق جنوب آسيا، مرورًا بأفغانستان وصولًا إلى باكستان والهند، بعدما أوشكت على استكمال جزء من خط الأنابيب داخل الأراضي الأفغانية، في خطوة تأمل عشق آباد أن تسهم في جذب التمويل الدولي واستكمال المشروع المتعثر منذ سنوات.



وذكرت وكالة «رويترز» أن مسؤولين تركمان أكدوا أن بلادهم تستهدف الانتهاء من إنشاء الجزء الواصل إلى مدينة هرات الأفغانية بحلول نهاية العام الجاري، على أن يبدأ ضخ الغاز عبره في أوائل عام 2027، بما يمثل مرحلة مهمة في مشروع خط أنابيب الغاز المعروف باسم «تابي» (TAPI)، الذي يربط تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند.



وبحسب الوكالة، تبلغ التكلفة التقديرية للجزء الممتد إلى هرات نحو 600 مليون دولار، وفقًا لوسائل إعلام أفغانية، فيما تصل الطاقة الاستيعابية المخططة للمشروع بأكمله إلى 33 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بنحو 500 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من المتوقع أن تشتريها أفغانستان في المرحلة الأولى، وهو ما يترك طاقة إضافية كبيرة يمكن توجيهها إلى السوقين الباكستانية والهندية.



وأوضحت «رويترز» أن باكستان والهند تستوردان معًا ما بين 45 و50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، يأتي معظمه في صورة غاز طبيعي مسال يُنقل بحرًا، ما يجعل المشروع فرصة محتملة لتركمانستان للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة وتنويع وجهات صادراتها.

تركمانستان تعول على خط الغاز عبر أفغانستان لجذب استثمارات دولية وفتح أسواق جنوب آسيا.



وأشارت الوكالة إلى أن مشروع «تابي» يواجه تحديات مالية وأمنية وسياسية حالت دون تنفيذه على مدار سنوات، إذ تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 10 مليارات دولار، بينما تولت تركمانستان حتى الآن توفير التمويل اللازم للأعمال المنفذة.



وفي هذا السياق، قال محمد ميراد أمانوف، رئيس الشركة الحكومية التركمانية المسؤولة عن المشروع، إن استكمال الجزء الواصل إلى هرات من شأنه توفير إيرادات مبكرة وتعزيز ثقة المؤسسات المالية والمقرضين المحتملين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بالبنك الآسيوي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المراحل المقبلة.



ونقلت «رويترز» عن البنك الآسيوي للتنمية أنه أوقف مساعداته الاعتيادية لأفغانستان عقب عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، لكنه لا يزال منخرطًا في مشروع خط الأنابيب، موضحًا أن أي قرار بشأن تقديم مساعدات فنية أو تمويلية سيخضع للظروف القائمة وإجراءات التحقق والموافقات المعمول بها.



وأضافت الوكالة أن تركمانستان أعلنت إنجاز أعمال لحام ومد نحو 124 كيلومترًا من أصل 153 كيلومترًا تمثل طول الجزء الواصل بين منطقة سرحد آباد ومدينة هرات، إلا أن هذا الإنجاز لا يمثل سوى أقل من عُشر المسار الإجمالي المخطط له، والبالغ نحو 1800 كيلومتر.



تحديات سياسية وأمنية أمام المشروع



وفيما يتعلق بالعقبات التي تواجه المشروع، أوضحت «رويترز» أن التوترات بين الهند وباكستان، إلى جانب الخلافات الأمنية بين إسلام آباد والسلطات الأفغانية بقيادة طالبان، تمثل تحديات رئيسية أمام استكمال مسار خط الأنابيب، فضلًا عن نشاط التمرد الانفصالي المستمر منذ عقود في إقليم بلوشستان الباكستاني، الذي سيمر عبره المشروع.



وفي المقابل، أكدت سفيرة باكستان لدى تركمانستان، فريال ليغاري، اهتمام إسلام آباد بالمشروع، مشيرة إلى وجود مقترح مكمل لنقل الغاز التركماني إلى ميناءي جوادر وكراتشي الباكستانيين، تمهيدًا لتصديره إلى الأسواق الخارجية في صورة غاز طبيعي مسال، بينما لم ترد وزارة الخارجية الهندية على طلب الوكالة للتعليق.



ولفتت الوكالة إلى أن تركمانستان، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، تسعى إلى تقليل اعتمادها الكبير على الصين، التي تستحوذ على النصيب الأكبر من صادراتها من الغاز، من خلال الوصول إلى أسواق جديدة في جنوب آسيا وأوروبا.



كما نقلت عن دبلوماسي غربي في عشق آباد أن الاعتماد المفرط على مشترٍ واحد يمثل مخاطرة استراتيجية للاقتصاد التركماني، رغم أن زيادة الصادرات إلى الصين تبدو الخيار الأقل مخاطرة من الناحية التجارية.



وترى تركمانستان أن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الحاجة إلى بدائل لإمدادات الشرق الأوسط، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، قد يعززان اهتمام المستثمرين بالمشروع، رغم استمرار صعوبات التمويل والمخاطر الأمنية والسياسية التي تحيط بتنفيذه.



