كشفت المهندسة هدى منصور، رئيسة شركة «أنجلو جولد أشانتي» في مصر، والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، عن تفاصيل رحلتها المهنية الملهمة التي انطلقت من دراسة الهندسة المعمارية وصولاً إلى قيادة أحد أهم كيانات التعدين في العالم، مؤكدةً أن تراكم المهارات المرنة والقدرة على التعلم هما مفتاح النجاح في أصعب القطاعات.

البداية من «العمارة» ونقطة التحول في مجلس الوزراء



وأوضحت منصور، خلال مشاركتها في فعاليات الجلسة النقاشية، لمنتدى الخمسين أن دراستها الأكاديمية كانت في الهندسة المعمارية، وكان حلمها عقب التخرج التعيين معيدة بالجامعة، إلا أن وقف التعيينات لمدة ست سنوات دفعها بنصيحة من والدها الراحل إلى تغيير مسارها، والاتجاه لدراسة التكنولوجيا لتلتحق بالبرنامج التدريبي المكثف (9 أشهر) في مركز معلومات مجلس الوزراء لأوائل الخريجين، حيث تفوقت وتخرجت ضمن أوائل الدفعة.

ودخلت للعمل مباشرة في شركة «أوراكل» (Oracle) دون مقابلات شخصية، واستكمال دراسة الماجستير في هندسة القاهرة (قسم الاتصالات والحاسبات) باستثناء خاص من الدكتور سمير شاهين ثقةً في كفاءتها، ما أهلها لتولي مناصب قيادية في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية (Microsoft وOracle وSAP)، ثم الانتقال لتطوير قطاع التعليم، والانضمام لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB).

دخول عالم التعدين وصفقة الـ 2.5 مليار دولار



وتطرقت رئيسة «أنجلو جولد أشانتي» مصر إلى كواليس دخولها قطاع التعدين، موضحةً أنها تلقت عرضاً للانضمام إلى مجلس إدارة شركة مدرجة ضمن أكبر 250 شركة في بورصة لندن (FTSE 250)، ليتبين أنها شركة «سنتامين» (Centamin) المشغلة سابقاً لمنجم السكري للذهب، لتصبح بذلك ثاني سيدة مصرية تدخل مجلس إدارة في هذا القطاع.

وكشفت منصور أنها صارحت لجنة الاختيار بعدم امتلاكها خبرة سابقة في التعدين، فكان ردهم: "نحن نبحث عن الخبرة المتراكمة والتنوع المعرفي، وأنتِ شخصية قادرة على التعلم".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع استحواذ شركة «أنجلو جولد أشانتي»—رابع أكبر منتج للذهب في العالم—على «سنتامين» في صفقة بلغت 2.5 مليار دولار لتصبح شريكاً رئيسياً في منجم السكري بمصر.



واختتمت المهندسة هدى منصور حديثها بالتأكيد على أن كل خبرة يكتسبها الإنسان تمثل قاعدة أساسية قابلة للتوظيف في أي مجال (Interchangeable Skills)، داعيةً طلاب الجامعات والشباب إلى بناء منظومة مهارات متكاملة، والتحلي بالمرونة (Resilience) والتواضع، وعدم الغرق في التفاصيل اليومية على حساب الرؤية الشاملة.