توقف صعود الدولار الأمريكي مؤقتًا قبيل عطلة عيد الشكر اليوم الخميس، مع تداوله قرب أعلى مستوياته هذا العام، بينما يقيّم المستثمرون ما إذا كان أي تباطؤ محتمل في طفرة الذكاء الاصطناعي قد يغير توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار خلال التعاملات الليلية مع تقليص الأسهم خسائرها وانخفاض عوائد السندات، ليستقر المؤشر بعد أسبوع متقلب تحرك خلاله صعودًا وهبوطًا بالتزامن مع التحركات الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا؛ وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وقال سيم موه سيونج، استراتيجي سوق العملات في بنك أو سي بي سي في سنغافورة، إن علاقة الدولار بالأسهم قد تظل متقلبة، في ظل تداخل الطلب على العملة كملاذ آمن مع المخاوف من أن يؤدي تباطؤ أعمق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى الضغط على نمو الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن جاذبية الرهان على مزيد من مكاسب الدولار أصبحت أقل، لكن مخاطر استمرار تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة من شأنها أن تبقي الدولار مدعومًا.

واستقر الين الياباني إلى حد كبير أمام الدولار عند نحو 159.19 ين للدولار خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر في آسيا، بينما تراجع اليورو 0.2% إلى 1.096 دولار، مع تحول اهتمام الأسواق إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3097 دولار وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.1% إلى 103.8.

وعززت بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، التي جاءت أعلى من المتوقع وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب المراجعة الحادة بالرفع لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أظهرت استمرار النمو الاقتصادي وبقاء التضخم مرتفعًا، توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، ثم مرة أخرى في أوائل 2027.

وفي المقابل، تلقى الدولار الأسترالي دعمًا من بيانات قوية للاستثمار في قطاع الأعمال يوم الخميس، ليرتفع 0.3% إلى 0.6648 دولار، متعافيًا من أدنى مستوى له في نحو عام الذي سجله في وقت سابق.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترحت يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على السلع القادمة من 14 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، مع استهداف الصين بأعلى المعدلات، بعدما اتهمتها واشنطن بإغراق الأسواق العالمية بصادرات منخفضة التكلفة.

وقال فاراثان إن تأثير الرسوم المقترحة على الدولار سيكون محدودًا على الأرجح، لأن الإجراءات الجديدة لا تحمل الصدمة التي صاحبت إطلاق الرسوم في 2025، مضيفًا أن قوة الدولار الحالية تعكس بشكل أكبر توجه المستثمرين نحو الأصول الدفاعية، وليس تراجعًا حادًا في جاذبية العملات الآسيوية نتيجة السياسة التجارية الأمريكية.

وتراجع الفرنك السويسري 0.1% أمام الدولار يوم الخميس، بعدما ارتفع 0.5% في الجلسة السابقة بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن، ليتداول عند 0.8320 فرنك للدولار. كما انخفض الدولار الكندي قليلًا بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.