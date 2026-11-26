عاودت أسعار الذهب التراجع من جديد اليوم الخميس 26 نوفمبر، بعد الارتفاع الذي سجلته أمس في ختام التعاملات المسائية، لتبدد مكاسب الأمس وتعود إلى موجة الهبوط، بعد أن كان عيار 21 قد قفز أمس من 5,575 جنيها إلى 5,635 جنيها، وجنيه الذهب قد قفز من 44,600 جنيه إلى 45,080 جنيها، قبل أن يتراجع اليوم ويفقد جزءا من مكاسبه.

تراجع أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم 45,000 جنيه، بعد أن كان أمس 45,080 جنيها، ليتراجع 80 جنيها في يوم واحد فقط.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 5,625 جنيها، بعد أن كان أمس 5,635 جنيها، ليتراجع 10 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,428 جنيها، بعد أن كان أمس 6,440 جنيها، ليتراجع 12 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4,821 جنيها، بعد أن كان أمس 4,830 جنيها، ليتراجع 9 جنيهات.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم 199,933.15 جنيه، بعد أن كانت أمس 200,306.39 جنيه، لتتراجع 373.24 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,428 جنيها

سعر جرام عيار 22 سجل اليوم: 5,893 جنيها

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,625 جنيها



سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,821 جنيها

سعر جرام عيار 14 سجل اليوم: 3,750 جنيها

سعر جنيه الذهب سجل اليوم: 45,000 جنيه

سعر أوقية الذهب سجل اليوم: 199,933.15 جنيه