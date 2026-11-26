استقرت أسعار الذهب مستهل اليوم على ارتفاعات إغلاق مساء أمس الأربعاء.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 وفقا لآخر تسعير محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 6425 جنيه للجرام عند البيع، فيما سجل 6365 جنيهًا عند الشراء.

ويُعد هذا العيار الأعلى نقاءً، ويُفضّله المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالذهب كمخزن للقيمة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 5620 جنيه للبيع و5570 جنيهًا للشراء. ويحظى هذا العيار بإقبال واسع في سوق المشغولات الذهبية والهدايا، وكذلك في مشتريات الزواج.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 4815 جنيه للبيع، مقابل 4775 جنيهًا للشراء. ويُستخدم هذا العيار في صناعة المجوهرات الحديثة، خاصة القطع المطعّمة بالأحجار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 3745 جنيه للبيع، و3715 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 44960 جنيه للبيع، مقابل 44560 جنيه للشراء. ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أوعية الادخار لدى شريحة واسعة من المصريين.

سعر أونصة الذهب اليوم بالجنيه والدولار

على صعيد الأسعار العالمية، سجلت أونصة الذهب نحو 3577.82 دولار.

وبالجنيه المصري، بلغ سعرها 199775 جنيه للبيع، و197995 جنيهًا للشراء.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل دولار الصاغة اليوم 55.84 جنيه، مقابل 54.66 جنيه في البنوك، وهو فارق يعكس اختلاف سعر الصرف المعتمد في سوق الذهب عن السعر الرسمي المصرفي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

– السعر العالمي للأونصة: وهو المحرك الأساسي لحركة الأسعار محليًا.

– سعر صرف الدولار أمام الجنيه: إذ ينعكس أي تغير فيه مباشرة على تسعير الجرام.

– حجم العرض والطلب في السوق المحلية: خاصة في مواسم الزواج والأعياد.

– مصنعية الذهب والدمغة: وهي تُضاف إلى السعر الأساسي عند شراء المشغولات.