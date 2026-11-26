ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم / الخميس /، بعد هبوطها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا، مع تعزيز بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة التوقعات بإقدام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة.

وذكرت منصة "ماركت ووتش" لأسواق المال العالمية، أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3,591.37 دولارًا للأوقية، بعدما هبط لفترة وجيزة يوم الأربعاء دون مستوى 3,500 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 3,589.50 دولار، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 41.88 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1,303.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.7% إلى 885 دولارًا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى شركة تيستي لايف: "يقوم المستثمرون بتغطية مراكز البيع قبيل عطلة أمريكية كبرى، وهو ما يقود تحركات أسعار الذهب اليوم”.

وأضاف أن الذهب لا يزال يتعرض للبيع لجمع السيولة النقدية في ظل حساسية السوق للمعنويات والعزوف عن المخاطر.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن الاقتصاد نما خلال الربع الثالث بوتيرة أسرع بكثير من التقديرات الأولية، بينما ارتفع التضخم مجددًا في أكتوبر، ما عزز توقعات رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل ومرة أخرى في أوائل عام 2027.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر الماضي.

وأظهر مسح أجراه مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي استمر بوتيرة “طفيفة إلى معتدلة” في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين ظل التضخم مرتفعًا بصورة مستمرة وارتفعت مستويات التوظيف.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يقلل جاذبيته بالنسبة إلى المستثمرين.

وتمكنت الأسهم الآسيوية من تسجيل تعافٍ نادر بعد ارتداد بورصة وول ستريت من مستويات منخفضة حادة، إلا أن المخاوف بشأن التمويل المتبادل في قطاع الذكاء الاصطناعي وجولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية أبقت المعنويات ضعيفة خلال جلسة تراجعت فيها أحجام التداول بسبب العطلة.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء جولة جديدة من التهديدات بفرض رسوم جمركية على 14 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، من بينهم الصين واليابان والاتحاد الأوروبي، مواصلًا نهجه الحمائي رغم الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.