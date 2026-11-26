أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 12 مسلحا؛ إثر عمليات شنتها قوات الأمن في عدة مقاطعات بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس - بأن قوات الأمن تمكنت من القضاء على ثمانية مسلحين بعدما استهدفت مخبأ لهم في مقاطعة "نوشكي"، كما صادرت أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

وأضافت الإدارة أنه في عملية أخرى، قامت قوات الأمن باعتراض تحركات لمجموعة من المسلحين في مقاطعة "سيبي"، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.. مشيرة إلى أن قوات الأمن استهدفت مخابىء للمسلحين في مقاطعتي "بنجغور" و"كيش" وقتلت اثنين منهم.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".