أكد رئيس الحرس الوطني الكويتي، الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، عمق العلاقات التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية، والحرص على تعزيز التعاون المشترك وتطوير آفاق التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للبلاد.

وذكر الحرس الوطني الكويتي، اليوم، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الحرس الوطني الكويتي، الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح، للقائد العام لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينييري) الفريق أول سلفاتوري لونجو، بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت لورينزو موريني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الإيطالي إلى دولة الكويت.