كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح لشخصين بالجلوس أعلى السيارة حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها، وهو عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 24 الجارى حال سيره بأحد الطرق بدائرة القسم لاصطحاب بعض العمال حال توجههم للعمل.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.





