قررت اللجنة الهندسية المشكلة بمحافظة الإسكندرية استمرار إخلاء العقارين بالكامل، وقطع المرافق عن العقار الملاصق لبرج نور الصباح، مع بدء أعمال رصد ومتابعة أي تغيرات في درجة ميل البرج، للوقوف على حالته الإنشائية ومدى تأثره بالعقار المجاور، وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة وفقًا لنتائج الرصد والتقييم الهندسي.

وأجرت اللجنة معاينة ميدانية للعقارين، برئاسة الدكتور محمود التوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ومحمد صلاح، سكرتير عام المحافظة، كما تقرر توفير سكن بديل مؤقت لسكان العقارين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ومنع وجود أي تجمعات أو تواجد سكاني داخل العقارين لحين التأكد من سلامة الموقف الإنشائي، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الهندسية المختصة، وتأمين محيط العقارين ومتابعة الموقف على مدار الساعة.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام الكامل بتعليمات الإخلاء، وعدم التواجد أو المرور بمحيط العقارين لحين انتهاء أعمال الفحص والرصد الهندسي وصدور تعليمات الجهات المختصة، مؤكدة أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي على رأس أولويات المحافظة.