تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، تداعيات سقوط أجزاء من واجهة أحد العقارات بشارع السلام بمنطقة الفلكي، بنطاق حي المنتزه أول، موجّهًا باتخاذ الإجراءات العاجلة والاحترازية اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على أرواح المواطنين، وإخلاء العقارات التي تمثل خطورة على قاطنيها والمناطق المحيطة بها.



تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا بشأن سقوط أجزاء من واجهة العقار رقم (2) بشارع السلام، أمام صيدلية محمد عبد العزيز بمنطقة الفلكي. وبالانتقال والمعاينة، تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و8 طوابق علوية، وقد سقطت أجزاء من واجهته بالأدوار الرابع والخامس والسادس، فضلًا عن وجود شروخ وتصدعات وميل بإحدى شقق الدور الرابع، إلى جانب ميل بالعقار.



وبمراجعة الموقف القانوني للعقار، تبين صدور قرار ترميم رقم (27) لسنة 2021 لم يتم تنفيذه، رغم سبق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. كما أُعيدت معاينة العقار وعُرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار الفني اللازم.



وفي ضوء المعاينة الفنية وما أسفرت عنه من مؤشرات خطورة، جرى التنسيق مع قسم شرطة المنتزه ثالث لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإخلاء العقارين دون المنقولات، حفاظًا على سلامة السكان.



وأسفرت الإجراءات عن إخلاء عقارين بالكامل، الأول مكون من طابق أرضي و8 طوابق علوية، والثاني «برج نور الصباح» المكون من طابق أرضي و14 طابقًا متكررًا، بإجمالي 46 أسرة، حيث جرى إخلاء جميع السكان ونقلهم خارج العقارين.



ومن المقرر تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لمعاينة العقارات المجاورة وتقييم مدى تأثرها بالأعمال والإجراءات المزمع تنفيذها، وفقًا للتقييم الفني والهندسي المتخصص.



وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية تأمين محيط العقارين، مع تواجد سيارات الإسعاف والحماية المدنية ورفع درجة الاستعداد، لضمان سلامة المواطنين ومنع اقتراب المارة من نطاق الخطورة.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين في منطقتي الفلكي والسيوف الالتزام بتعليمات الإخلاء، وعدم التواجد بمحيط العقارات المشار إليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم الهندسي، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياتها.



