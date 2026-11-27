زار نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، رعية أم الرحمة الإلهية، بناشفيل.

وترأس صاحب النيافة قداس عيد الشكر بالرعية، بمشاركة الأب سعيد لوقا، راعي الكنيسة، حيث تضمن الاحتفال تقديم الشكر لله على عطاياه وبركاته الوفيرة.

ونقل الأنبا بولا بركة قداسة البابا لاون الرابع عشر، وتحيات غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، إلى شعب الرعية، مؤكدًا أهمية اللقاءات التي تجمع أبناء الكنيسة في أجواء عائلية، شاكرًا جميع القائمين على تنظيم اليوم.