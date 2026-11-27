تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول نتائج المرور المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي النزهة بمحافظة القاهرة ومركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة وحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتكثيف حملات المتابعة الميدانية على الوحدات المحلية بالمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية و الاستجابة لشكاوى بعض المواطنين التى تلقتها الوزارة .

جولات تفتيشية في 3 محافظات

وأوضح التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض من المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة أن نتائج المرور المفاجئ على حي النزهة أسفرت عن ضبط مخالفات بناء وإشغالات وتراكمات مخلفات بناء وقمامة ومخالفات إدارية ، وتم إنهاء عدد 367 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة وإنهاء وتسليم عدد 128 معاملة وتم تسليمها للمواطنين والانتهاء من طباعة وإصدار عدد ( 45 ) نموذج 8 تصالح تمهيداً لاعتماده من السلطة المختصة واعتماد وإصدار 62 رخصة إشغال ، وتقديم 15 طلب ترخيص محل عام من خلال المركز التكنولوجى المتنقل.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية على مدار ثلاث أيام أسفرت عن إزالة عدد 26 تندة حديدية تعدى على خط التنظيم بشوارع ( أنابيب البترول - مطر - جسر السويس ) ومنطقة الأمل ٢ وسوق المقاولون وسوق التعاونيات ومساكن صقر قريش شيراتون و إزالة كشك مخالف بشارع عبد الحميد بدوى بجوار نادى الشمس وغلق وتشميع عدد 4 مخازن بشارع طه حسين و قطع المرافق عن بعض المحال بشارع مطر و رفع كميات من الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع الحي وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي و اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، كما تقرر إحالة بعض المختصين فى إدارات الإسكان والأملاك والإعلانات والتنظيم والتعاقدات والإيرادات والاستحقاقات والمحال العامة للنيابات المختصة والشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات التى تم رصدها .

مركز ومدينة الصف بالجيزة

وفيما يخص المرور على مركز ومدينة الصف بالجيزة .. أوضح التقرير أن لجنة المرور المفاجئ قامت بمراجعة عدد من المتغيرات المكانية والتراخيص الصادرة والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين الصادرة والاشتراطات المنظمة لأعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، ورصد مخالفات الإدارة الهندسية والإشغالات والإعلانات والحملة الميكانيكية والشؤون المالية ، كما تم انجاز عدد من المعاملات تضمنت إنهاء ٢٢ معاملة متأخرة فى ملف التصالح خاصة بالجهة الإدارية وإصدار ١٣ نموذج ٨ تصالح وتسليم عدد ٤٠ معاملة للمواطنين وإصدار ٦ رخص محال عامة وإصدار ٣٠ شهادة متغيرات مكانية و ٣ بيانات صلاحية وإصدار ٥ رخص بناء ، كما تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة على مدار ٣ أيام على مستوى المدينة والوحدات المحلية التابعة أسفرت عن رفع ومصادرة العديد من المضبوطات والإشغالات لتسهيل مرور المواطنين ، كما تم تنفيذ حملات غلق على المحال غير المرخصة و تم عمل ١٢٢٣ إنذار ومحاضر غلق وتشميع بالمدينة و٧٥٠ إنذار ومحاضر غلق وتشميع بالوحدات المحلية التابعة وتم تنفيذ ١٥ قرار غلق وتشميع وتقدم منهم ٥٣٣ نشاط على المنظومة.

كما تم المرور على مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية وتبين سوء حالة بلاط الانترلوك والأسفلت ببعض المناطق التى تم رصفها حديثاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى وعدم وجود متابعة ميدانية على هذه الطرق مع عدم تحرير محاضر رد الشئ لأصله للمخالفين وسوء حالة نظافة الشوارع التى تم رصفها خلال السنوات الأخيرة، كما تم المرور الميدانى للوقوف على مستوى النظافة والتوجيه باستمرار العمل للحفاظ على المستوى المطلوب لارضاء المواطنين ، وفحص مركبات ومعدات النظافة الموجودة فى الحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة إصلاح المعدات المعطلة.

حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية

و فى حي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية .. قام القطاع بحملة تفتيشية مكبرة وجولة ميدانية موسعة بالتعاون مع الحي والمحافظة لمعاينة عدد من العقارات المخالفة ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالات فورية لأعمال بناء مخالفة في 4 عقارات بإجمالي مساحات بلغت نحو 810 متر ، فى شارع محمد عبد العزيز بتنفيذ إزالة فورية جزئية للأعمال المخالفة بالدور الخامس العلوي على مساحة 160 متراً ، وفى شارع محمد كامل تنفيذ إزالة فورية جزئية للأعمال المخالفة بدءاً من الدور السابع وحتى الدور التاسع على مساحة 270 متراً وفى شارع سعد زغلول تنفيذ إزالة فورية جزئية للأعمال المخالفة بالدور الرابع على مساحة 130 متراً وفى شارع السيدة نفيسة تنفيذ إزالة فورية جزئية للأعمال المخالفة بالدور الثالث عشر وروف الدور الرابع عشر على مساحة 250 متراً.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، على أن الوزارة لن تتهاون فى مواجهة أى تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين مع الاستمرار فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بقوانين البناء والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتجنباً للمساءلة القانونية، وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حزم وفقاً للقانون.