أكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن “القراءة في ديننا الحنيف وتراثنا الحضاري ليست ترفًا فكريًّا أو هواية عابرة؛ بل مفتاح العلم وأساس العمران”، مشيرًا إلى أن أول كلمة نزلت من السماء على قلب النبي المصطفى كانت «اقرأ»، لتؤسس أمة قوامها الفكر، ورسالتها البناء، وغايتها إعمار الأرض بالعلم والعمل.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي للموسم الخامس من «المشروع الوطني للقراءة»، الذي أُقيم بقصر عابدين، بحضور نخبة من المسئولين والشخصيات العامة، ومشاركة الطلاب والطالبات المتأهلين إلى المرحلة النهائية، حيث نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتقديره لهذه المبادرة الوطنية الرائدة، وتمنياته للقائمين عليها بدوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها السامية.

وأشار الشيخ أيمن عبد الغني إلى أن المشروع الوطني للقراءة جعل من الكتاب جسرًا إلى الأجيال، ومن المعرفة منارة تضيء دروب الوعي، مؤكدًا أن القراءة المتعمقة الواعية باتت ضرورة ملحة في ظل تسارع الشاشات وانتشار أنماط القراءة السطحية؛ لما لها من دور في بناء العقل الناقد، وصيانة الفكر من التسطيح، وحماية الشباب من الانجراف وراء الشائعات والأفكار الدخيلة.

عناية الأزهر ببناء الإنسان

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف يولي عناية بالغة ببناء الإنسان بناءً متكاملًا، يجمع بين العقل الواعي والوجدان الصافي والانتماء الوطني المخلص، ويحرص على غرس حب الاطلاع والبحث الجاد في نفوس طلاب المعاهد الأزهرية، إلى جانب إخوانهم في مختلف مؤسسات التعليم المصري، وتنمية قدرتهم على الفهم السليم والتمييز الواعي.

وأعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن فخره واعتزازه بما يقدمه الشباب من نماذج مشرفة ومواهب واعدة، مؤكدًا أن أبناء الوطن يمتلكون العزيمة والوعي والقدرة على حمل راية الريادة والإبداع، داعيًا إياهم إلى جعل الكتاب رفيقًا دائمًا، والقراءة منهجًا للحياة، والعلم سلاحًا في خدمة الدين والوطن.

وشدد على أن الفوز في المسابقات ليس غاية القراءة، ولا ينبغي أن تتوقف رحلة المعرفة عند حدود الحصول على جائزة، قائلًا: «الجائزة الحقيقية هي أن تجعلوا من القراءة طريقًا إلى الفهم، ومن الفهم طريقًا إلى العمل، ومن العمل طريقًا إلى بناء الوطن».

وفي ختام كلمته، أعرب الشيخ أيمن عبد الغني عن خالص شكره وتقديره لمؤسسة «البحث العلمي للاستثمار»، ولجميع القائمين على المشروع الوطني للقراءة، ولجان التحكيم والمعلمين وأولياء الأمور، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إنجاح الموسم الخامس، داعيًا الله أن يبارك جهود الجميع، وأن يوفق أبناء مصر لما فيه الخير والسداد، وأن يحفظ مصر والأمتين العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء.