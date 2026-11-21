أعربت الفنانة شيرين عن امتنانها للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تقديرًا لدعمه لها خلال مشاركتها في موسم الرياض، الذي تشهد فعالياته ظهورها الأول، مشيدة باهتمامه بالموسيقيين والعازفين المشاركين في الموسم.

وخلال مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حرصت شيرين على توجيه الشكر له، معبرة عن سعادتها بخوض هذه التجربة، خاصة أنها اعتادت متابعة فعاليات موسم الرياض لسنوات عبر شاشة التليفزيون، قبل أن تشارك فيه للمرة الأولى.

كنت بقول إمتى هيفتكروني وأروح الرياض؟ جت المسرحية فجيت. أنا سعيدة جداً، عايزة أشكرك على حاجة يمكن محدش شكرك عليها؛ إنه إنت شغلت ناس كتير جداً جداً جداً، أعداد مهولة من الموسيقيين، الكمنجات والتشيلوهات وكل الناس اللي بيعملوا موسيقى للمطربين اللي بييجوا في موسم الرياض».

وأضافت: «كلهم كفاءات عالية وهايلين وكل حاجة، وبيشتغلوا في الأوبرا بقالهم زمن الزمن، ولكن لما سمعوا عن موسم الرياض وجم هنا، إنت فتحت بيوت ناس كتير قوي. مش هقدر أتكلم أكتر من كده عشان مبكيش.. ربنا يخليك للناس الغلابة اللي إنت فتحت بيوتهم، ويا رب دايماً موسم الرياض منور بالشيخ تركي آل الشيخ، شكراً».

