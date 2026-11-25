حجزت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 5 متهمين بقتل شاب، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلاف على "كيس عصير" بمدينة منشأة القناطر، إلى جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 17617 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة كليا برقم 8048 لسنة 2024 شمال الجيزة، إلى المتهمين "م. ع"، و"م. م"، و"ع. م"، و"م. ع"، و"ه. ح"، تهمة قتل المجني عليه أحمد رفعت عمدا مع سبق الإصرار، في يونيو 2024، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وذكرت النيابة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء شملت سكينا وسنجة وعصا "شوم"، حيث سدد المتهمان الأول والثاني عدة طعنات للمجني عليه، بينما تواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة لمساندتهما، ما أسفر عن وفاته.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الشروع في قتل كل من محمد شريف، وأحمد شريف، وشريف عبد المنعم، بعدما اعتدوا عليهم بالأسلحة البيضاء خلال الواقعة، إلا أن المجني عليهم نجوا بعد إسعافهم وتلقي العلاج.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن الجريمة جاءت على خلفية خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم الأول، دفع المتهمين إلى إعداد مخطط للاعتداء عليهم داخل أحد المنازل باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن مقتل أحمد رفعت وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة أحمد رفعت نتجت عن إصابة طعنية نافذة بالفخذ الأيمن، أحدثت قطعا بالأوعية الدموية الرئيسية، ما أدى إلى مضاعفات أودت بحياته.

كما أثبتت التقارير الطبية إصابة المجني عليهم الآخرين بجروح طعنية وقطعية متفرقة في الصدر والبطن والظهر، استلزمت تلقي العلاج.

وكشفت أقوال والد المجني عليه أمام جهات التحقيق أن المشاجرة بدأت بسبب خلاف على "كيس عصير"، قبل أن تتطور إلى اعتداء بالأسلحة البيضاء داخل منزل أحد أفراد العائلة، ما أسفر عن مقتل نجله وإصابة آخرين.