صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية بدائرة قسم شرطة الهرم، كما أمرت بمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وبيان أسبابه، واستعلمت عن حالة أصدقائه الثلاثة المصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع أثناء سير دراجة بخارية يقودها شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، وبرفقته 3 آخرون، حيث اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى انقلاب الدراجة وسقوط مستقليها على الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.