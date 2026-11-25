تقدم النائب المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقاهرة، بدراسة إلى مجلس الشيوخ بشأن تطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بما يدعم التعليم الدامج والشامل ويضمن حصول الطلاب ذوي الإعاقة على حقوقهم التعليمية في مختلف المراحل.

التعليم الدامج.. من النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي

واستعرضت الدراسة التطور التشريعي الذي شهدته مصر في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمته صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، اللذين أقرا حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الدامج، وألزما المؤسسات التعليمية بتوفير التيسيرات اللازمة لتمكينهم من الالتحاق بالعملية التعليمية والمشاركة فيها.

وأوضحت الدراسة أن التطبيق العملي كشف عن تحديات تتجاوز مجرد السماح للطلاب بالالتحاق بمدارس التعليم العام، إذ يتطلب تحقيق الدمج الحقيقي توفير بيئة تعليمية مؤهلة، ومعلمين مدربين، ووسائل مساعدة وتكنولوجيا داعمة، إلى جانب تطوير أساليب التدريس والتقييم والامتحانات بما يتناسب مع احتياجات كل طالب.

وشددت على أن جوهر التعديلات المقترحة يتمثل في الانتقال من مجرد ضمان حق الطالب في الالتحاق بالمؤسسة التعليمية إلى كفالة حقه في التعلم والمشاركة والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تضمن حصوله على الخدمات والتيسيرات المناسبة.

التزامات محددة وآليات للمساءلة والتظلم

وتضمنت الدراسة مقترحات لإضافة التزامات واضحة وقابلة للقياس والمساءلة على الجهات المعنية بتنفيذ منظومة التعليم الدامج، بحيث يتم تحديد التدابير المطلوبة، والجهة المسؤولة عن التنفيذ، والموارد المالية اللازمة، وآليات المتابعة والمحاسبة، بما يضمن تحويل الحقوق القانونية إلى إجراءات قابلة للتطبيق.

كما اقترحت إنشاء لجنة لتلقي تظلمات التعليم الدامج على مستوى كل محافظة، مع إتاحة حق الطعن أمام لجنة مركزية، بما يوفر آلية مؤسسية لمعالجة شكاوى الطلاب وأسرهم وضمان عدم ضياع حقوقهم التعليمية.

وطالبت الدراسة بوضع حد أدنى لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، مع حظر استخدام النسب المقررة مبررًا لاستبعاد أي طالب تتوافر فيه شروط الالتحاق بالتخصصات التعليمية المختلفة.

تقييم شامل للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالتشخيص الطبي

وفيما يتعلق بتحديد المسار التعليمي المناسب، دعت الدراسة إلى عدم الاعتماد على التشخيص الطبي وحده، وضرورة الجمع بين التقييم الطبي والنفسي والتربوي، للوصول إلى تحديد دقيق للاحتياجات الفعلية لكل طالب، وتوفير الخدمات التعليمية والمساندة الملائمة له.

كما أكدت أهمية وضع نظام واضح يحدد الترتيبات والخدمات المطلوبة لكل طالب، مع توثيق نوع الإعاقة وتصنيفها واحتياجاتها داخل المنظومة التعليمية، بما يساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها.

تقارير سنوية لمتابعة تنفيذ التعليم الدامج

وشملت المقترحات إلزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بإصدار تقارير سنوية تتضمن مؤشرات واضحة حول مدى تنفيذ منظومة التعليم الدامج، ومعدلات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المراحل التعليمية.

كما دعت إلى تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهما بالتعاون مع ممثلي الجمعيات المعنية، لمتابعة تنفيذ التوصيات ورصد التحديات والعمل على معالجتها.

9 مبادئ حاكمة لتطوير منظومة التعليم الدامج

وحددت الدراسة تسعة مبادئ رئيسية ينبغي أن تستند إليها التعديلات المقترحة، لضمان بناء منظومة تعليمية أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، أبرزها:

عدم التمييز: حظر حرمان أي طالب من القيد أو القبول أو الخدمات التعليمية بسبب الإعاقة، اتساقًا مع المادة 81 من الدستور. تكافؤ الفرص: ضمان فرص تعليمية عادلة، مع مراعاة اختلاف احتياجات الطلاب وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات ذاتها للجميع. التقييم المتكامل: عدم الاكتفاء بالتشخيص الطبي، والاستعانة بالتقييم النفسي والتربوي لتحديد الاحتياجات التعليمية. التيسيرات الفردية: توفير الترتيبات والخدمات اللازمة لكل طالب وفقًا لطبيعة إعاقته واحتياجاته. إزالة الحواجز التعليمية: تطوير فلسفة المدرسة الدامجة بما يضمن مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في مختلف جوانب العملية التعليمية. الشراكة مع الأسرة: اعتبار ولي الأمر شريكًا أساسيًا في تحديد احتياجات الطالب ومتابعة مساره التعليمي. ضمان حق التظلم: إتاحة مراجعة القرارات المتعلقة بمشاركة الطالب أو عدم توفير الخدمات التعليمية اللازمة له. تحديد المسؤوليات والمواعيد: ربط كل حق بجدول زمني واضح للتنفيذ وتحديد الجهة المسؤولة عن ضمان تطبيقه. إثبات الحالة الطبية: ضمان توثيق الحالة الطبية للطالب بعد التشخيص، بما يساعد على تحديد احتياجاته الصحية وتوفير العلاج والدواء المناسبين.

تطوير التشريع لضمان حق حقيقي في التعليم

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن تطوير منظومة التعليم الدامج لا يتوقف عند الاعتراف القانوني بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وإنما يتطلب ضمان التنفيذ الفعلي لهذا الحق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتوفير الموارد المالية والبشرية، وإقرار التيسيرات اللازمة، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم والمساءلة، بما يضمن حصول الطلاب ذوي الإعاقة على فرص تعليمية عادلة وشاملة في مختلف المراحل.