قالت وزارة الأوقاف، إن إغاثة الملهوف وإنقاذ المصابين من أسمى القيم الإنسانيَّة والشرعيَّة، وقد اجتمعت في مصر فطرةُ المواطنين على الشهامة مع جهودِ الدَّولة المنظَّمة في الإنقاذ.

وأضافت وزارة الأوقاف، في تقرير لها عن إغاثة الملهوف، عُرف المصريون عبر تاريخهم بالنَّجدة والمروءة؛ فما إن يقع حادثٌ أو تحلّ أزمةٌ حتى يسارع المواطنون إلى مدّ يد العون للمتضررين: فمنهم من يبادر بالاتصال بالإسعاف على الرقم ١٢٣، ومنهم من يفسح الطريق لسيارات الإنقاذ، ومنهم من يتبرَّع بالدم أو يقدّم الماء والغطاء ويُطَمْئِنُ المصابين وذويهم حتى وصول الفرق المختصَّة، وهذه المواقف المشرِّفة امتدادٌ لقيمة المروءة التي جعلها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- غاية رسالته في قوله: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» [أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم (٨٩٥٢)]، وهي قيمةٌ تُرسَّخ بالتربية والقدوة وتقدير أصحابها، حتى تظل عنوانًا للمجتمع وسلوكًا يتوارثه الأبناء عن الآباء.

وتابعت وزارة الأوقاف: ولم تترك الدولة المصريَّة هذه المبادرات المجتمعيَّة دون سندٍ مؤسَّسيٍّ؛ فمرفق الإسعاف المصري الذي تأسَّس عام ١٩٠٢ ينهض بدوره الوطني، وأُطلق تطبيق (إسعفني) في ١٣ محافظة كمرحلة أولى [وزارة الصحة والسكان، أغسطس ٢٠٢٦]، كما أكَّد رئيس هيئة الإسعاف المصريَّة أنَّ خدمات الطوارئ مجانيَّة، ودعا المواطنين إلى الاستخدام الجاد للخط الساخن ١٢٣ ليصل الإسعاف سريعًا إلى من يحتاجه فعلًا [تصريحات رسمية لهيئة الإسعاف المصرية، أغسطس ٢٠٢٦].

ثقافة النجدة عند المصريين

كما عززت الدَّولة المصريَّة ثقافة النَّجدة عبر قانون تنظيم عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتطوير منظومة الشبكة الوطنيَّة الموحَّدة للطوارئ والسَّلامة العامَّة التي تربط الإسعاف والنجدة والحماية المدنيَّة في غرفة عمليَّاتٍ واحدةٍ؛ لتقليل زمن الاستجابة.

​واستكملت: وهكذا يتكامل الدور الشعبي مع الدور الرسمي: يبادر المواطن بالنجدة في اللحظات الأولى الحاسمة، وتتولَّى فرق الإسعاف والجهات المعنيَّة استكمال الإنقاذ بالخبرة والتجهيز، وإنَّ تقدير الدولة لهذه المبادرات الإيجابيَّة، والإشادة بأصحابها عبر المنابر الدينيَّة والإعلاميَّة والتعليميَّة يُرسِّخان في النشء أنَّ الشَّهامة ليست مجرد خُلُق نظري، بل هي مسئوليَّة مجتمعيَّة يؤدِّيها الجميع بروح الأسرة الواحدة؛ ومن هنا تحرص المؤسَّسات الوطنيَّة على نشر الوعي بثقافة الإسعاف الأولي وآداب التعامل مع الحوادث، حتى تتحوَّل الحماسة الفطريَّة إلى عملٍ منظمٍ يحمي الأرواح ويصون مقدرات الوطن.

وقالت وزارة الأوقاف، إنَّ الحماس في النَّجدة لا يغني عن الوعي؛ فالمساعدة غير المنضبطة قد تضاعف الخسائر بدلًا من أن تقلِّلها، وربّ متطوِّعٍ أراد الخير فنقل مصابًا نقلًا خاطئًا أو عطّل طريق الإسعاف بالزحام، فازدادت الإصابة وتأخَّرت النَّجدة.

وذكرت أن من أهم الضوابط التي ينبغي للمتطوع الالتزام بها:

• تأمين النفس أولًا: التأكد من أمان المكان قبل الاقتراب، فلا يعرّض المنقذ نفسه لحريقٍ، أو انهيارٍ، أو تيَّار ٍكهربائيٍّ، أو خطر حركة المرور، حتى لا يتحول إلى مصابٍ جديدٍ.

• الإبلاغ الفوري: الاتصال بالإسعاف على الرقم ١٢٣، وتحديد الموقع بدقَّةٍ، وبيان عدد المصابين وحالتهم.

• عدم تحريك المصاب دون ضرورة: إلا عند وجود خطر محدق كحريق أو انفجار؛ لأن تحريك من يُشتبه في إصابة عموده الفقري أو رأسه قد يفاقم إصابته.

• الاكتفاء بما يُتقَن: كإيقاف النزيف بالضغط المباشر، وتجنب تقديم الماء أو الطعام لفاقد الوعي.

• الالتزام بالنظام: عدم التَّجمهر، وإفساح الطريق لسيَّارات الإسعاف والحماية المدنيَّة، واتباع تعليمات رجال الشرطة والإنقاذ، وعدم تداول صور المصابين حفظًا لكرامتهم وصونًا لخصوصيَّة ذويهم.

إغاثة الملهوف في ميزان الشَّرع

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الشرع الشريف جاء بتعظيم النفس الإنسانية وجعل إنقاذها من أعظم القربات، قال تعالى: {وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۚ}[المائدة: ٢٣] ويدخل في إحياء النَّفس إنقاذُها من الهلاك في الحوادث كالحريق والغرق، وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [أخرجه الإمام مسلم (٢٦٩٩)].

ووعدّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إعانة المحتاج صدقةً، فقال: «... فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» [متفق عليه: الإمام البخاري (٦٠٢٢)، والإمام مسلم (١٠٠٨) ]، وقال -صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» [متفق عليه: الإمام البخاري (٢٤٤٢)، والإمام مسلم (٢٥٨٠)]، والتعاون على الخير مأمورٌ به في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]. [متفق عليه: الإمام البخاري (٢٤٤٢)، الإمام مسلم (٢٥٨٠)]

وقد قرَّر الشَّرع أنَّ الإغاثة لا تكون بإيقاع ضررٍ مماثلٍ، فمن القواعد الفقهيَّة المقررة: "الضرر لا يزال بمثله" [مجلة الأحكام العدلية، المادة (٢٥)]، وقال تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وقال -صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه (٢٣٤٠)]، ومِن ثَمَّ فإن الجمع بين المبادرة إلى الإنقاذ والالتزام بضوابط السَّلامة مقصدٌ شرعيٌّ أصيلٌ، يصون الأرواح ويمنع تفاقم الخسائر، ويتَّسق مع ما تدعو إليه الجهات المختصة من التنسيق مع الإسعاف والحماية المدنيَّة.

أما الثواب فعظيمٌ لمن سعى في إنقاذ حياة إنسان؛ إذ جعل الله -تعالى- إحياء نفسٍ واحدةٍ كإحياء الناس جميعًا، ووعد من أعان أخاه بعونه سبحانه في الدنيا وتفريج كربه يوم القيامة، وهذا الثواب يشمل كُلَّ صور السعي في الإنقاذ، من الإبلاغ والإسعاف الأوَّلي والمساندة وبذل المال والجهد، ما دام فاعله قاصدًا وجه الله ومراعيًا للضوابط التي تضمن السلامة.