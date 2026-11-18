أكد النائب سعيد جمال عضو مجلس النواب، أن منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات يمثل محطة فكرية واستراتيجية بالغة الأهمية، تتجاوز حدود التكريم البروتوكولي لتشكل إقراراً عالمياً بعمق الرؤية السياسية والذكاء الاستباقي الذي تمتع به الزعيم الراحل.



وأوضح النائب في تصريح له أن أهمية هذا التكريم تكمن في تسليطه الضوء على قدرة القائد الاستثنائي على قراءة التحولات الكبرى وإعادة هندسة الواقع الإقليمي والدولي من خلال شجاعة القرار وحكمة المبادرة.

وأشاد النائب بالحرص الكبير الذي أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر توجيهاته الكريمة بمشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في هذه الاحتفالية الدولية الكبرى، مؤكداً أن هذا الحضور الرسمي الرفيع يعبر عن وفاء الدولة المصرية لرموزها الوطنية وتاريخها المشرف، ويجسد استمرار الاهتمام الرئاسي بتعزيز المكانة الدولية لمصر وتقدير صناع التاريخ الذين غيروا مجرى الأحداث في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن السادات استطاع بخطواته التاريخية أن يغير المفاهيم التقليدية لإدارة الصراعات، مؤسساً لنهج ديبلوماسي متقدم جعل من السلام غاية استراتيجية لا تقل أهمية عن الانتصار العسكري.

وأضاف النائب أن القراءة الفاحصة لمسيرة الرئيس الراحل تكشف عن توازن دقيق ومبهر بين الثبات على الحقوق الوطنية والمرونة الواعية في اقتناص فرص الحلول السياسية، وهو ما يفسر استمرار بقاء إرثه كمرجعية دولية يُحتذى بها في صنع السلام الحقيقي الذي يحفظ دماء الشعوب ويضمن أمنها وتنميتها.

وشدد على أن الاحتفاء الدولي المتجدد بالزعيم الراحل يعكس وعي المنظومة الدولية بأهمية القادة الذين يمتلكون رؤية أبعد من أفق زمنهم، مؤكداً أن استلهام هذه الروح الفكرية والسياسية يعد ضرورة ملحة لقراءة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة والعالم.