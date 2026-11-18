أعلن النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة الي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن خطة الحكومة لسداد الديون الخارجية وإدارة الالتزامات المالية للدولة، مطالبًا بإعلان خريطة زمنية واضحة ومحددة للسداد.

وقال بلتاجي في بيان له اليوم، إن التعامل مع ملف الدين العام يجب ألا يتوقف عند إعلان إجمالي المديونية أو استعراض أسباب زيادتها، وإنما يجب أن يمتد إلى تقديم إجابات واضحة بشأن حجم الأقساط المستحقة، وما يتم سداده فعليًا، وحجم الاقتراض الجديد، ومصادر توفير العملة الأجنبية اللازمة للوفاء بالالتزامات.

إعلان خريطة زمنية واضحة لسداد الديون الخارجية



وأضاف أن الدولة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة تنقل الاقتصاد من الاعتماد على الاقتراض إلى تعظيم الموارد الذاتية، من خلال زيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية موارد النقد الأجنبي، وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لأصول الدولة.

وقال النائب محمد سمير بلتاجي إن استمرار الاعتماد على القروض والاقتراض الخارجي يفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد الوطني، وتنعكس تداعياته بصورة مباشرة وغير مباشرة على المواطنين، الذين أصبحوا يتحملون ضغوطًا معيشية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.

وشدد على أن المواطن لا ينبغي أن يدفع فاتورة التوسع في الاقتراض، مطالبًا بوضع خطة واضحة لخفض المديونية وتقليل الاعتماد على القروض، والاتجاه نحو زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات باعتبارها حلولًا مستدامة لتوفير موارد الدولة.

وشدد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية على أن من حق المواطن أن يعرف إلى أين تتجه مؤشرات الدين العام، وما الخطة الزمنية لخفض أعبائه، مؤكدًا ضرورة تقديم تقرير دوري إلى مجلس النواب لمتابعة ما تحقق من مستهدفات السداد وخفض المديونية.

وأكد بلتاجي أن مواجهة تحديات الدين العام مسؤولية وطنية واقتصادية تتطلب الشفافية والمصارحة، ووضع حلول مستدامة تحمي الاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.