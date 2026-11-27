أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن المجتمع المصري قبل ظهور جماعة الإخوان المسلمين كان يتميز بروح الوحدة والتماسك بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن ثورة 1919 كانت نموذجًا تاريخيًا بارزًا لوحدة الشعب المصري، حيث وقف أبناء الوطن بمختلف انتماءاتهم الدينية صفًا واحدًا من أجل مصر.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هذه الروح الوطنية التي جمعت المصريين تعرضت، بحسب رؤيته، لمحاولات إضعاف نتيجة انتشار بعض الأفكار التي تبنتها جماعة الإخوان المسلمين، والتي قال إنها ساهمت في إثارة الخلافات داخل المجتمع، من خلال تقديم تصورات دينية مغلوطة ومهاجمة بعض المعتقدات والممارسات المجتمعية لمجرد اختلافها مع أفكار الجماعة.

تعزيز قيم المواطنة

وتابع أن نشأة الجماعة ارتبطت، بأفكار ساهمت في تكريس الانقسام وإثارة الفتن داخل المجتمع المصري، بدلًا من تعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك.